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醫院評鑑標準將大改 薛瑞元：醫學中心家數上限擬取消

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長薛瑞元今天表示，衛福部正在研議取消醫學中心家數上限，但分級醫療核心概念不會改變，也並非每家醫院都想爭取醫學中心。記者林琮恩／攝影
衛福部長薛瑞元今天表示，衛福部正在研議取消醫學中心家數上限，但分級醫療核心概念不會改變，也並非每家醫院都想爭取醫學中心。記者林琮恩／攝影

今年醫院評鑑因傳出北區醫學中心將由台北慈濟取代萬芳醫院，引發各界討論，醫院評鑑鑑別度備受考驗。兩家醫院之間的競合，主要是因為醫學中心名額設有上限。衛福部薛瑞元今天表示，衛福部正在研議取消醫學中心家數上限，但分級醫療核心概念不會改變，且不影響今年評鑑，也並非每家醫院都想爭取醫學中心。

薛瑞元表示，醫學中心上限是否取消，正在研議當中，同時伴隨的不只有醫學中心家數取消的問題，整個醫學中心評鑑都必須要翻修。當時醫學中心評鑑基準訂定已經超過20年，基準沒有太多改變，醫院都很努力希望達標，結果成績愈來愈趨近，大家成績往上提，鑑別度低，只能用家數限制來控制，這是否對醫療品質是好的方式，必須討論。

薛瑞元也說，目前已經啟動醫學中心評鑑調整的討論，遊戲規則將有較大改變，未來希望能有更多鑑別度。例如醫學中心任務指標過去要設有倫理委員會（IRB）當時沒有幾家醫院有，所以當作指標，現在每家醫院都有，再作為評鑑指標就不太適合。修改的評鑑內容，會朝向品質提升邁進，讓醫院有一個目標依循。至於今年醫院評鑑結果，還要再開一次會議，才會對外公布，但基準改變適用是下一輪評鑑，這一輪評鑑不受影響。

薛瑞元指出，評鑑基準出來後，會先找有意願參加的醫學中心「試評」，基準可以再做微調。兩年之內會訂出初稿，趕上三年的下一輪醫院評鑑適用。

醫學 薛瑞元 衛福部

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