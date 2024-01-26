衛福部公布3班護病比 薛瑞元：要達標還缺7500護師

衛福部今天公告各層級醫院三班護病比標準，醫學中心為白班1：6、小夜1：9、大夜1：11；區域醫院：白班1：7、小夜1：11、大夜1：13；地區醫院為白班1：10、小夜1：13、大夜1：15。部長薛瑞元表示，本次護病比是參考護理師公會全聯會提出版本訂定，希望上路後，能減輕醫護負荷，不過若要達標，目前還缺7500名護理人員。

薛瑞元表示，113 年三班護病比的標準推動原則以「獎勵先行」「逐步推動」及「引領標竿」三原則，同步啟動三班輪值夜班護理人員直接獎勵並規劃醫院達標獎勵，落實三班護病比。本次公告標準歷經7個版本研議、近6個月連續健保 VPN 各醫院三班護病比現行實際狀況填報分析、2次33單位代表、4次各層級醫院相關團體代表討論，最後經衛福部行政程序核定。

在人力部分，薛瑞元說，醫學中心白班大部分都能符合，小夜班有28%沒達到，大夜班64%無法達到標準。區域醫院部分，白班無法符合55%，小夜為56%，大夜則是59%。地區醫院，白班無法符合8%、11%、14%。醫學中心、區域醫院及地區醫院總體護理人員缺額高達7500餘人。

薛瑞元也說，醫院護理人員 80%以上均需輪值三班，三班輪值也是醫院護理人員離職的主因之一，推動三班護病比，創造醫院護理人員可選擇多元彈性或固定班別。為鼓勵醫院護理人員留任並提升輪值夜班之意願，衛福部於 113 年全民健康保險總額之其他預算，編列「因應醫院護理人力需求，強化住院護理照護量能」專款項目40億元，優先用於強化住院夜班護理照護量能。

除護理團體外，醫院團體目前有地區醫院協會，提出白班1：13、 小夜班1：15、大夜班1：17方案，同時要討論眼科和精神科等特殊科別，以及偏遠地區因素。

醫學中心及區域醫院管理者曾示警，院方為讓三班護病比入法，勢必要關床才能達標，這樣對民眾的就醫權是很大損害，加上急診待床的情形，無疑是雪上加霜，還是希望維持全日護病比，在沒有辦法解決人力缺口前，不要貿然實施三班護病比。