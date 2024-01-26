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春節疏運！ 中橫管制2月7日起9日 增為5時段通行

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
為利台中市大梨山居民春節返鄉團聚，公路局谷關工務段將從2月7日至15日，中橫便道由原開放3時段，增加為5個時段，分別為上午7時、10時、12時及下午2時、4時30分，並於2月16日恢復為3時段開放。記者林佩均／攝影
為利台中市大梨山居民春節返鄉團聚，公路局谷關工務段將從2月7日至15日，中橫便道由原開放3時段，增加為5個時段，分別為上午7時、10時、12時及下午2時、4時30分，並於2月16日恢復為3時段開放。記者林佩均／攝影

今年農曆春節將從2月8日小年夜開跑，台中市和平區幅員廣大，為利大梨山居民春節返鄉團聚，公路局谷關工務段將從2月7日至15日，中橫便道由原開放3時段，增加為5個時段，分別為上午7時、10時、12時及下午2時、4時30分，並於2月16日恢復為3時段開放，若遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，將封閉道路禁止通行。

谷關工務段表示，目前中橫便道通行僅限原可通行中橫便道的5種對象，分別為：梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行，一般民眾僅可透過豐原客運網頁預約865號公車搭乘，不可自行驅車通過。

為便於梨山居民返鄉度過農曆春節，中橫便道將於2月7日至15日，由原開放3時段，增加為5個時段，分別為上午7時、10時、12時及下午2時、4時30分，並於2月16日恢復為3時段開放，分別為：上午7時、12時及下午4時30分。

中橫 春節返鄉 梨山

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