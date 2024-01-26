寒流餘威猶存 吳聖宇：中南部溫暖有陽光 周末持續回暖

影響台灣多天的寒流冷空氣強度減弱相當緩慢，不過，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天清晨比昨天普遍回升1-2度，最低溫在新北石門富貴角8.5度。台南以北到宜蘭低溫9-11度之間，台北站今晨低溫回到12度以上。

吳聖宇表示，北方帶來冷空氣的冷高壓仍然沒有要東移出海的趨勢，今天台灣附近仍是維持偏北到東北風的影響，冷空氣雖然在減弱，卻還是餘威猶存。尤其北部、東北部白天高溫預估在14-17度左右，花東高溫18-21度，中部高溫21-23度，南部高溫23-25度，南北有很明顯的溫度差異。

他說，今晚到明天清晨中部以北、東北部空曠地區，仍可能有10度或以下低溫出現，南部以及花東空曠地區也有11-13度左右的低溫，日夜溫差趨於明顯，早出晚歸要留意。

天氣方面，吳聖宇表示，昨天大陸華南持續有雲層東移，雖然雲層東移過程有逐漸消散的趨勢，不過仍然帶來雲量及水氣。桃園到大台北一帶有降雨，濕度偏高也讓溫度顯得特別冷。其他地方雲量也偏多，遮擋了陽光的回暖作用。

吳聖宇表示，今天這些從華南東移的雲層沒有了，北風到東北風迎風面的北部、東半部雖然雲量還是多，但是下雨的機會明顯減少。尤其北部地區沒有像昨天這樣的低溫以及高濕度，雖然溫度回升幅度較少，但是以體感來說會相對比較舒適一些。中南部看到陽光的機會也顯著提高，對應到的就是白天溫度有較明顯的回升，明顯較為舒適或溫暖。

周末天氣部分，他說，大陸冷高壓中心緩慢東移趨勢，不過台灣附近可能還是維持偏北到東北風環境，北部、東半部雲量偏多，明晚到周日上午東北風強度略增強，水氣又稍微增多，降雨機會跟著提高，但大部分時間多雲或陰天氣為主。中南部多雲或有陽光的天氣型態。

溫度方面，吳聖宇表示，還是南北之間有明顯差距的情況，北部、東北部在北風、雲多的環境條件下，整體溫度回升的幅度依然緩慢，周末期間白天高溫可能還是只有15-18度左右，夜晚清晨低溫也還是會接近10度上下。

他說，花東地區高溫18-23度間，台東比較溫暖，夜晚清晨低溫大約12-14度。中南部白天溫暖許多，高溫21-25度間，但是夜晚清晨中部空曠地區低溫10-12度，南部低溫12-14度，日夜溫差變化大，早出晚歸特別注意。

下周的天氣跟本周有相當明顯的差異，吳聖宇表示，整個環境風向轉變為東南到偏南風，溫度回升幅度預估會相當顯著，愈接近後半溫度愈高，甚至北部地區的高溫到了下周末都有機會來到25度或以上。

下周天氣方面，吳聖宇表示，前期還算穩定，後半之後因為華南雲雨帶發展的關係，天氣變動度會比較大，尤其是周末到再下一周過年前這段期間，可能有較多降雨的機會，仍有待觀察。