寒流餘威影響到周日 粉專：下周大幅回暖 甚至有點熱

終於要揮別今年入冬最強寒流，冷空氣逐漸減弱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預報顯示，下周大幅回暖的訊號相當明確，和本周的全台冷透互別苗頭。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前這波冷氣團真的非常持久，雖然已經減弱，但持續有冷空氣補充南下台灣，北部、東北部，偏冷飄雨將持續到周末。但中南部將率先回溫，愈往南走，天氣就愈好、愈暖。周末沒意外會是南北兩個世界。

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，回暖會遲到，但不會不到。下周台灣上空轉吹東風後，北部、東部也會加入回暖的行列，預期各地下周是一天比一天升溫，下周後段甚至會有點熱，上看27至30度。整體說來，撐過這兩三天，再來會有好一陣子偏暖的好天氣。