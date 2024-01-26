即將擺脫寒流 吳德榮：冷空氣逐日減弱 下周一起溫暖如春

寒流冷空氣逐漸減弱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，但今晨另有輻射冷卻效應，平地最低氣溫依序為新北市石門區8.5度、基隆市七堵區和桃園市楊梅區9.0度、苗栗縣三灣鄉9.1度。各地區平地最低氣溫約在9至11度。

他說，冷空氣持續減弱，氣溫逐日緩升。今、明兩天大台北多雲時晴，桃園以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨；西半部清晨有輻射低溫，中南部日夜溫差擴大。今天北部9至17度，中部9至22度，南部11至24度，東部11至22度。

吳德榮表示，周六晚、周日東北風略增強，迎風面水氣略增，大台北及東半部有局部短暫雨，北台白天氣溫微降，其他各地無影響。