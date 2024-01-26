北榮神波刀改善手抖 無須開顱

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
劉先生分享神波刀改善生活品質，並示範春聯揮毫。記者李青縈／攝影
劉先生分享神波刀改善生活品質，並示範春聯揮毫。記者李青縈／攝影

全台估計40萬人有原發性顫抖症，嚴重影響生活者更高達10萬人，小至寫字無法精準運筆，嚴重連喝口水都沒辦法自理。台北榮總去年引進「神波刀」手術，以磁振導航聚焦超音波打斷顫抖神經迴路，非侵入性，不需開顱、無需麻醉，成功治療「原發性顫抖症」及「巴金森氏症」患者。曾接受神波刀手術的劉先生大呼「太神奇了」，不只全程不會痛，更大幅改善生活品質。

台北榮總神經外科主治醫師蔣漢琳表示，神波刀主要針對兩種顫抖狀況治療，一是以顫抖症狀為主的「巴金森氏症」；另一是神經退化造成的「原發性顫抖」，一半的患者有家族病史。

發生顫抖症狀的患者，不只難以寫字，日常生活如夾菜、吃飯、倒水、擠牙膏、刷牙、穿衣等都困難。台北榮總神經外科主治醫師李政家指出，「神波刀」為聚焦超音波，機器有上千個超音波探頭，透過骨頭密度決定超音波能量穿透，加熱局部腦區讓神經壞死，打斷產生顫抖的神經迴路。

李政家表示，神波刀是非侵入性無創的精準治療，過程中無須麻醉或是開顱，可以避免感染、腦出血等併發症。傳統治療如深部腦刺激器或是丘腦切開術都需要開顱，或是在腦中植入電極及電池，不少患者有所顧忌而裹足不前，因而選擇吃藥控制，但效果不好。

一般而言，在藥物控制無效後，才會考慮進行神波刀手術。蔣漢琳說，由於神波刀僅能處理單側狀況，如果病人狀況已經變成雙側，會建議裝置「深部腦刺激器」（DBS），可以一次處理雙側也有健保給付。

曾經在去年四月接受神波刀的劉先生是原發性顫抖症患者，今年已經84歲，40多歲時就飽受顫抖所苦，讓他在外面會擔憂旁人異樣眼光。治療後，他直呼「神波刀太神奇了」，手術過程不會痛，更笑稱只有國小畢業的他，拿筆寫字原本就困難，治療後，他可以揮毫寫春聯，生活品質大幅改善。

李政家說，神波刀為自費療程，費用約65萬元，一次療程約3小時，在病人清醒下進行治療，搭配MRI核磁共振導航，準確定位，立即達到治療效果，未來可望用在癲癇症、強迫症。

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