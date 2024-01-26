文化幣爆兌現、轉售 文化部：停權視情節法辦

文化幣總預算 高達廿億元

文化部推出的一千兩百點（一點等值一元）文化成年禮金（文化幣），今年首度常態化，更擴大至十六歲至廿二歲青年都適用，估一五○萬人受惠，總預算高達廿億元。上周六開放領用，已有六十二點五萬人領用，卻爆出部分店家冒用藝文消費點收款碼、接受民眾兌現，社群或拍賣平台上也出現轉售、收購等亂象，成了「文化幣之亂」。

文化部表示，已就違規店家停權、停止撥款，清查持有大量文化幣帳戶，將視情節移送法辦。

文化部去年六月首度針對十八到廿一歲青年推出文化成年禮金，今年擴大實施。不過，才剛發放，就有網友於Dcard論壇發文炫耀，拿文化幣買了一堆化妝品，引發熱議。

一名自稱某連鎖大型書店助理也在Dcard論壇透露，自己上班一小時就接了十通電話，詢問文化幣可否購買「拍立得」，接到手軟，文化幣雖只能用來買書籍、雜誌等，但民眾到位於文創園區內的該連鎖書店就可購買拍立得，還有同為自稱該書店員工留言附和，一天大概多達五十人來問。

有文創業者直言，如果真的有濫用、亂用的情況，一旦氾濫，業績絕對會受到影響。

文化部表示，知名的文具大批發連鎖店去年因違規讓民眾以文化幣購買鍵盤、滑鼠、耳機，遭民眾檢舉，至今仍停權。目前已有廿六家店疑違規，另清查出五四○組帳號疑有收購情形，已先行鎖定。

另有民眾於社群或拍賣平台轉售、收購等情形，也已清查資料庫，針對e-mail持有大量文化幣帳戶等，鎖定資格及通知民眾重新認證身分以取回使用，同時聯繫各大社群及平台配合下架內容，並協請平台應管制會員行為。

文化部：文化幣不能買拍立得

文化部強調，文化幣的使用仍應符合展覽、講座、體驗、文創工藝品、書籍雜誌、CD等規定，其他如餐飲、農產品、一般事務性文具、3C、禮品、生活雜貨等不能適用，因此，民眾在文創園區以文化幣購買拍立得，同樣不符使用規定。民眾或店家這類獲取不當利益行為，將涉及違反刑法詐欺罪，最高可處五年有期徒刑。