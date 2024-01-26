台大總院醫師 可延聘至75歲

過去台大醫師退休後，不少人轉戰私立醫院，名醫光環帶動許多關注，更有許多老病人跟隨；也有醫師留在台大，但多以近乎義務職的方式擔任顧問醫師，開設少數診次。台大醫院三年前於分院試辦退休醫師留任為「特聘醫師」制度，今年起總院也適用，每年有五位醫師擔任特聘醫師，三年一聘可延聘至七十五歲，薪資維持全薪。

受人事法規規定，過去台大醫師六十五歲必須屆齡退休，兼任教職至多到七十歲，今年經院務會議討論後，「特聘醫師」正式制度化。台大醫院副院長黃國晉表示，計多醫師雖屆齡退休，但身體狀況仍良好，希望透過制度留住人才，服務病友也帶領年輕醫師。

同時公立醫院的台北榮總也有類似制度。台北榮總院長陳威明表示，該院退休醫師若經院內會議通過，可成為特約醫師，制度行之多年，讓退休醫師可繼續在醫院看診，執業登記在北榮的醫師還可進行手術，或到榮總相關偏鄉分院服務，此措施促進人才新陳代謝，一代一代的傳承。

黃國晉指出，台大院方新增特聘醫師名額，不影響院內各科室既有醫師員額配置，年輕醫師晉用不會受到排擠；以特聘醫師管道留任的醫師，醫院會暫停發放退休金，同時保障特聘醫師領取全薪，即薪資待遇不變。

台大外科部前主任、乳癌防治基金會董事長張金堅說，過去老醫師退休後，雖仍在台大看診，一個月只有三至五千薪資，等於是做義工；現在除留任新制外，台大醫院也公告，退休醫師「論件抽成」，平均月薪超過五位數，醫師退休後還可以持續在醫院傳承技術，培養後進。