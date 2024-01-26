冷眼集／文化幣漏洞多 無助藝文反添亂

新冠疫情重創藝文產業，為振興產業，文化部四年，狂灑六十億元，先後推出「藝ＦＵＮ券」，疫後轉型為「文化成年禮金」，今年更常態化，並擴大年齡層，從十六歲到廿二歲高中生、大專青年皆具領用資格，然而無論是藝ＦＵＮ券、文化成年禮金，屢屢傳出濫用、亂用、收購、轉賣等亂象，至於是否真的扶植到藝文產業，就連業者自己都說不準，藝ＦＵＮ券猶如放水流，文化幣成了大撒幣，而青年一生花完七次文化幣，恐也就沒了後續。

文化部參考歐洲經驗，去年推出文化成年禮金政策，聲稱盼藉此開啟年輕人的文化體驗，培養長期的藝文消費習慣。據去年統計，使用文化幣消費抵用之冠是書店及出版業，約二點六億元，占整體的百分之四十八點三，表演藝術及文化體驗約八千九百萬元，占整體百分之十六點三居次，第三名為電影院的六千一百萬元，占百分之十一點一。

只是如今從各種文化幣的消費亂象看來，在書店消費的，恐怕不一定是書，也許是拍立得、香氛蠟燭，又或是教科書、參考書，網路上更充斥不少炫耀「攻略文」，教大家怎麼樣用文化幣買非文化類商品，對比文化幣初衷，實在諷刺。

實際上，早在文化部於二○二○年推出藝ＦＵＮ券時，民眾利用藝ＦＵＮ券購買非藝文類商品情事就時有所聞，至今五年過去，濫用、亂用情況依舊存在，顯然文化部對於防弊未做任何改進。

也有年輕人拿到文化幣，就開心分享，拿去買價格相隔昂貴的演唱會票券，換句話說，文化幣雖實質補貼了年青人荷包，但真能進一步拓展文化體驗機會嗎？

資本是藝文產業發展不可或缺的養分，但壯大文化內涵、培養民眾文化素養，不只單靠撒錢。文化成年禮金兩年來豪撒卅億，不單撒出文化幣亂象，更凸顯了當前社會的弊病，政府似乎認為，無論是布建社會福利、促進勞動就業，抑或扎根藝術文化，只要砸錢，就能解決根本性問題。