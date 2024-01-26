公托男嬰戴罩窒息 父母有意器捐

新北市某公托日前發生11個月大嬰兒疑戴口罩窒息奪命，小生命來不及長大，父母有意器捐讓孩子遺愛人間。民進黨議員說，此事凸顯市府托育督導不足，市府第一時間封鎖消息，不公開、不透明的態度，引起家長恐慌。藍營議員反擊說，綠營見獵心喜做政治操作，呼籲不要消費悲劇，撕裂親師生關係。市府表示，會全力協助家屬，也防止悲劇再發生。

11個月大幼兒戴口罩照顧行為也引起討論，市府表示，新北市和疾管署同步，去年3月6日即解除托嬰中心口罩令，之後也未恢復托嬰中心口罩令，經過3年疫情肆虐，人有一些慣性，加上冬天病號多，部分托嬰中心會讓有感冒症狀孩童戴口罩，以保護其他孩童，經歷此事警惕，托嬰中心會更謹慎，避免類似悲劇重演。

市議會民進黨團昨開記者會，要求新北市社會局盡快公開說明行政調查結果，應提升督導機制及安全指引。黨團總召鄭宇恩表示，新北公托是全國領頭羊，公托比率高於全國，近年事件層出不窮，市府卻只說交給司法調查，若不說清楚將造成恐慌，降低家長送公托意願。

副總召張維倩指出，衛福部在去年5月發函給市府，要求托育中心停止戴口罩，要社會局督導落實，指引很清楚，出事的公托中心負責人稱，「捨不得小朋友感冒才希望戴口罩」，讓人不免質疑公托照顧員衛教知識不足。

國民黨團回應，民進黨的說法是撕裂親師關係，無助釐清真相，也澆熄幼保人員對孩子付出的熱情。國民黨議員陳偉杰說，綠營直接將問題歸咎給市長，毫無針對事件理性討論；議員王威元表示，先前高雄發生類似事件，民進黨無人檢討高雄市長陳其邁，呼籲各界應就事論事，而非見獵心喜政治操作。

男嬰遺體預計下月解剖，家屬有意讓男嬰器捐，收治男嬰的台大兒童醫院昨指出，兒童腦死判定較成人嚴格，醫師並未進行腦死判定，且該案與司法相關，不適合器捐。

台大兒童醫院院長李旺祚表示，腦死判定需要觀察期，須經過2次判定才能確認，男嬰到院時，情況已不適合進行腦死判定，加上案件進入司法程序，有保留證據等考量，不適合捐贈器官。