法式巨星音樂劇下月開唱 演後簽名會每場限40名

法語音樂劇在80年代如旋風般崛起，為回饋廣大粉絲，聯合數位文創今年特別邀請2005年來台首演「鐘樓怪人」法語音樂劇的7位要角，舉辦「法式巨星音樂劇選粹演唱會French Musical Gala Concert」，讓大家重溫法文音樂劇初來台時的震撼與感動。

1979年「星幻」（Starmania）首演造成轟動後，開創了音樂劇的新紀元，台灣也在這股法語音樂劇風潮之下，2005年首度引進法文音樂劇「鐘樓怪人Notre-Dame de Paris」，一舉創造極大的好評，有歌迷表示「就算不懂法文，還是很喜歡法語音樂劇」。

7位重量級歌者即將來台，包括2005年來台飾演鐘樓怪人男主角的科西莫多的麥特．勞倫（Matt Laurent）、飾演女主角艾斯梅拉達的娜蒂亞．貝兒（Nadia Bel）以及飾演遊唱詩人葛林果利的席瑞爾．尼可萊（Cyril Niccolai），以及羅倫．班（Laurent Ban）等。

多年來參與演出的主角們，往往成為粉絲熱烈追捧的焦點，這次主辦單位也提前公布演唱會後將有限額簽名會，於大廳背板前舉行，購票觀眾只要於入場期間買該節目周邊商品，即可至指定櫃台兌換簽名券，簽名券每場限額40名，有想要收藏偶像簽名的粉絲千萬不要錯過。

「法式巨星音樂劇選粹演唱會」今年2月17日、18日在台北國家音樂廳、台中國家歌劇院大劇院演出，購票請上udn售票網或洽（02）2649-1688（每日09時-18時）。