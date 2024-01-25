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台史博「世界島台灣」展 荷闌油畫見證原住民交流

中央社／ 台南25日電

國立台灣歷史博物館「跨‧1624：世界島台灣」國際特展2月1日開展，各國文物陸續運抵開箱，其中「荷蘭尤紐士牧師為蕭壠社人受洗圖」油畫，見證荷蘭殖民和台灣原住民交流紀錄。

台史博今天指出，荷蘭私人藏家出借巨幅油畫「荷蘭尤紐士牧師（Robertus Junius）為蕭壠社人受洗圖」，首度來台展出，這幅油畫為荷蘭殖民時代荷蘭人和台灣原住民交流，留下極為少見而鮮明的歷史紀錄。

「荷蘭尤紐士牧師為蕭壠社人受洗圖」描繪荷蘭尤紐士牧師1629年至1643年在台傳教期間，為西拉雅蕭壠社人受洗情景。台史博考證，在荷蘭人一手聖經、一手槍砲的傳教儀式下，首當其衝的西拉雅原住民面對外來宗教，並非單方面接受，可能巧妙地和原有信仰並存連結，呈現原住民自主策略與彈性考量。

「荷蘭尤紐士牧師為蕭壠社人受洗圖」只是台史博「跨‧1624：世界島台灣」國際特展文物之一；台史博表示，此特展籌劃逾2年，集結日本、荷蘭等近20所國內外代表性館舍逾100件精品，重現400年來東亞貿易盛況。

台史博發布新聞稿指出，各國文物紛紛抵台開箱，日本國立歷史民俗博物館（日本歷博）及神戶市立博物館（神戶博），派出研究員押運文物，在台灣進行文物點交及布展，提供最高規格防護。

日本歷博借展20件文物，神戶博8件文物，包含海外貿易、外國互動相關的古圖繪、外銷陶瓷器、漆器等。其中，日本歷博「南蠻人來朝圖屏風」，由兩幅合計超過640公分長的屏風組成，描繪17世紀葡萄牙人及東南亞船員赴日貿易，並設有南蠻寺（天主教堂）等。

日本神戶博則出借長達777公分的「長崎唐館交易圖卷」，描繪300年前中國船隻入港停泊，及「唐館」（提供中國商人居住的建物）內部生活情景。另有蒔繪樓閣山水紋櫥櫃、陶瓷器等當年外銷精品，讓人一窺東亞貿易盛況。

台史博「跨‧1624：世界島台灣」國際特展，地點在台史博展示教育大樓4樓，展期2月1日至6月30日，2月2日開幕。

荷蘭 文物 日本 原住民

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