最強寒流餘威持續！18縣市恐再跌破10度 全台回暖要等這日

入冬最強寒流今起減弱，至周日前緩慢回溫，期間各地仍寒冷，中央氣象署傍晚發布18縣市低溫特報，仍可能跌破10度；下周一各地才會明顯回溫，回歸溫暖逾20度以上的天氣型態。

中央氣象署傍晚發布低溫特報，寒流逐漸減弱，北部及東北部天氣仍寒冷，其他地區亦寒冷，今天至明晨，北部及金門局部地區，有持續10度左右或以下氣溫機率。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天寒流減弱，至周日期間，各地緩慢回溫，低溫範圍逐日縮小，留意北部仍偏冷，尤其清晨輻射冷卻影響，仍可能跌破10度。

他說，明天清晨，中部以北、宜蘭低溫10至12度、中南部與台東12至14度，周六至周日低溫會再回升1至2度。

黃恩鴻說，下周一起至下周三，各地才會明顯有感回溫，回歸20度以上的天氣型態，北部白天20至22度、中南部22至25度。

降雨型態方面，今天至周日，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、大台北山區降雨明顯，北部地區、中部山區也有降雨情況。

下周一到下周三，水氣減少，雨區縮減至基隆北海岸、東半部、恆春半島局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

此外，各地3000公尺以上山區，在水氣和溫度配合下，近日亦可能有霧淞或路面結冰，但降雪機率轉低。