快訊

預告罷工恐落在春節、清明連假 長榮航：受影響旅客退、改票免手續費

南山人壽處分北市內湖兩大樓 交易金額47.9億元、買家曝光

害2架戰機緊急起飛…他「1動作」觸發國家警報 超慘下場曝光

最強寒流餘威持續！18縣市恐再跌破10度 全台回暖要等這日

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象署傍晚發布18縣市低溫特報，包括北台灣在內等9縣市低溫仍可能跌破10度，各地至下周一才會明顯回溫，回歸溫暖逾20度以上的天氣型態。記者陳正興／攝影
中央氣象署傍晚發布18縣市低溫特報，包括北台灣在內等9縣市低溫仍可能跌破10度，各地至下周一才會明顯回溫，回歸溫暖逾20度以上的天氣型態。記者陳正興／攝影

入冬最強寒流今起減弱，至周日前緩慢回溫，期間各地仍寒冷，中央氣象署傍晚發布18縣市低溫特報，仍可能跌破10度；下周一各地才會明顯回溫，回歸溫暖逾20度以上的天氣型態。

中央氣象署傍晚發布低溫特報，寒流逐漸減弱，北部及東北部天氣仍寒冷，其他地區亦寒冷，今天至明晨，北部及金門局部地區，有持續10度左右或以下氣溫機率。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天寒流減弱，至周日期間，各地緩慢回溫，低溫範圍逐日縮小，留意北部仍偏冷，尤其清晨輻射冷卻影響，仍可能跌破10度。

他說，明天清晨，中部以北、宜蘭低溫10至12度、中南部與台東12至14度，周六至周日低溫會再回升1至2度。

黃恩鴻說，下周一起至下周三，各地才會明顯有感回溫，回歸20度以上的天氣型態，北部白天20至22度、中南部22至25度。

降雨型態方面，今天至周日，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、大台北山區降雨明顯，北部地區、中部山區也有降雨情況。

下周一到下周三，水氣減少，雨區縮減至基隆北海岸、東半部、恆春半島局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

此外，各地3000公尺以上山區，在水氣和溫度配合下，近日亦可能有霧淞或路面結冰，但降雪機率轉低。

寒流 氣象署

延伸閱讀

入冬寒流餘威持續 禮拜一才回暖

寒流催促櫻花開 台東金針山賞櫻亭卻拒遊客止步

影／最強寒流…肌肉男警赤膊扮搶匪 枋寮分局防搶演練「演」很大

冷支支！寒流發威嘉義水上驚見男子裹棉被上街

相關新聞

最強寒流餘威持續！18縣市恐再跌破10度 全台回暖要等這日

入冬最強寒流今起減弱，至周日前緩慢回溫，期間各地仍寒冷，中央氣象署傍晚發布18縣市低溫特報，仍可能跌破10度；下周一各地...

天冷沒多喝水也頻跑廁所？ 泌尿科醫生指「4情況」快求診

天氣寒冷下常常小便是否正常？台灣有泌尿科醫生分享常有病人詢問天氣冷常常想小便是否正常，他解釋冬天出汗量減少加上天氣冷影響神經反應，均會導致小便次數增加，但提醒如果出現4類情況，例如夜尿次數多過2次，建議儘快求醫。而天氣冷時更要留意個人飲水及排尿情況，建議減少喝咖啡、茶和汽水等利尿飲品。

誰是幸運兒？ 11-12月期統一發票開獎 千萬特別獎號「63603594」

「千萬特別獎」誰是幸運兒？去（112）年11-12月期統一發票獎將於今天中午電視直播開獎，陸續開出特獎至六獎。

新北男嬰猝死案 口罩恐非主要死因也難器捐 台大兒醫這樣說

日前發生男嬰送托期間窒息案件，男嬰父親受訪時多次質疑，孩子因口罩沾黏臉部導致窒息死亡，並向照顧員提出告訴；華視主播林彥汝...

整理包／勿踩雷！ 成年禮金文化幣只能這樣用 11大QA一次查

常態化16-22歲文化成年禮金自20日發放，已有62.5萬人領用，卻爆出部分店家以美妝用品、美甲等冒用其他符合規定藝文消...

學中文助脫貧 台灣團隊前進泰北翻轉當地教育命運

「在泰北地區，學中文是很多孩子脫貧和翻轉命運的機會。」今年28歲的李盈萱，大二那年第一次走進泰國北部，看到當地孩子面臨家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。