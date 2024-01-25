向海致敬今年投入3090萬元 環境部：春節留守必要人力加強巡檢

農曆年將至，台灣各地海岸成不少民眾及外國旅客規畫春節旅遊景點，環境部指出，自2020年起推動「向海致敬」計畫，已清理21餘萬公噸的海岸廢棄物，今年度維護計畫規畫投入3090萬元，將著重於海岸清潔巡檢及海岸廢棄物清理。

環境部表示，行政院2020年5月核定「向海致敬-海岸清潔維護計畫」明確界定海岸權管單位，建立清理機制，由環境部統籌9個部會15個機關，同時環境部去年12月核定新北市等19個臨海地方政府，共同推動海岸清理及源頭管理各項工作。

環境部表示，2020年起推動「向海致敬」維護計畫後，台灣本島及離島各海岸廢棄物總重量與總體積均持續減少，從推動前2019年平均2294公噸，減少至2023年的940公噸，整體海岸廢棄物減少6成；統計2020至2023年止，總計通報受理1539件，總垃圾清理量達21餘萬公噸

另針對內陸的河川排水，環境部自2018年起累計補助6億元供各地方政府執行攔除海面垃圾外，也邀集經濟部水利署與農業部農田水利署合作，已累積清理9.6萬公噸垃圾，以去年為例，2023年垃圾蘭除作業次數達11720次、巡檢作業達1萬9625次，總垃圾攔除量達9978公噸。

環境部表示，為維護台灣1990公里海岸線，113年度「向海致敬-海岸清潔維護計畫」規畫投入3090萬元，將用於海岸清潔巡檢及海岸廢棄物清理；春節期間，為落實「立即清」機制，民眾若發現海岸（灘）環境髒亂，可至環境部環管署「海岸清理資訊平台」（https://ecolife2.moenv.gov.tw/BeachCleanup/Dirty/Add）通報。

環境部表示，各部會本於權責及「春節期間海岸髒亂通報案件處理作業程序」的原則，在2月4日至17日春節連假前後，將留守必要人力加強巡檢，尤其是垃圾堆積熱點。

根據2020至2023年海洋廢棄物調查，海邊常見廢棄物如塑膠製品、玻璃瓶、免洗餐具、鐵鋁罐、鋁箔包等垃圾占比約20％，環境部呼籲，民眾應隨手帶走垃圾，尤其春節人潮流量大，應落實垃圾不落地並即時通報髒亂點，共同維護海岸線整潔。