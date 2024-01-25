快訊

整理包／長榮罷工卡到出國怎麼辦？機票、團費能退嗎？旅客自救辦法一次看

德牧回鄉下被「在地小流氓」逼到牆角霸凌嚇到貼壁狂抖！網笑：牠們還沒你腿高

獨／民眾黨中評會通過「黃珊珊條款」 禁不分區立委雙重黨籍

北市啟動螺螄粉稽查專案 2餐飲業者違規、網購10件就有5件不合格

中央社／ 台北25日電

台灣目前未准許中國大陸「螺螄粉」進口，但網路上常有販售，台北市衛生局為此啟動稽查專案，在電商平台購買10件就有5件產品不符規定。

民進黨台北市議員洪健益去年底發現，臉書Facebook社團、LINE群組都出現可協助代購中國製螺獅粉的資訊，這些商品不僅都是走私進口，甚至對人體健康有害，要求市府通知平台下架並加強稽查。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今天在記者會上公布螺螄粉專案稽查辦理結果，她指出，此次共查核10家製售螺螄粉的餐飲業者，同步從電商平台抽查10件產品，發現2家餐飲業者及5件網購產品不符規定。

根據衛生局提供名冊，不合格餐飲業者包含位於大安區臥龍街的「柳州螺螄粉」，因湯頭原料從中國大陸電商平台購入，但未依規定申請輸入查驗、申報，衛生局已要求下架同批號產品，並開罰新台幣3萬元罰鍰。

另一家違規業者為位於內湖區康寧路的「柳州正宗螺螄魅」，因使用於螺螄粉的食材「紅油酸笋」是從中國大陸電商平台訂購，且是不准許輸入項目，已涉及違反海關緝私條例相關規定，已移請財政部關務署依權責辦理。

網購產品部分，其中1件為購自「蝦皮購物」App的「狸貓妃螺螄粉-螺螄醬料包」，因檢出不得添加的防腐劑，已要求下架同批號產品，並移請來源廠商所在的雲林縣衛生局辦理。

另外4件則從同一網站購入，衛生局發現產品產地標示皆為「中國」，經警方協助追查物流，發現來源業者位於桃園市，並在現場查獲存放違規產品，已涉及違反海關緝私條例相關規定。

林冠蓁提醒，中國大陸螺螄粉目前是未開放進口的產品，民眾選購時要提高警覺，留意包裝上是否有完整且明確的中文標示，掌握來源等完整資訊，以減少購買到違規食品的機會。

衛生局 螺螄粉 北市 網購

延伸閱讀

模範生疑捲霸凌事件 北市教育局將訂選拔指引最快113學年上路

遭列專案輔導學校…公東高工木工訂單增加 校方感謝社會支持

義大皇家酒店和天悅飯店聯手推「致敬軍公教」住房專案

2專案農貸助禽場革新 免息至114年底

相關新聞

誰是幸運兒？ 11-12月期統一發票開獎 千萬特別獎號「63603594」

「千萬特別獎」誰是幸運兒？去（112）年11-12月期統一發票獎將於今天中午電視直播開獎，陸續開出特獎至六獎。

市占率100%過動症用藥「療效恐不足」 11萬顆全回收

衛福部食藥署今天公布，治療注意力不足過動症的，在同成份、同劑型、同劑量市占率100%的「思有得持續性藥效膠囊33毫克」，...

新北男嬰猝死案 口罩恐非主要死因也難器捐 台大兒醫這樣說

日前發生男嬰送托期間窒息案件，男嬰父親受訪時多次質疑，孩子因口罩沾黏臉部導致窒息死亡，並向照顧員提出告訴；華視主播林彥汝...

泰越捷航空2月無預警停飛札幌包機 估千名旅客受影響

泰越捷航空無預警公告，台灣飛往北海道札幌包機，自2月起停飛；1月27、30日出發航班雖正常，卻可能面臨沒飛機返台窘境，估...

整理包／勿踩雷！ 成年禮金文化幣只能這樣用 11大QA一次查

常態化16-22歲文化成年禮金自20日發放，已有62.5萬人領用，卻爆出部分店家以美妝用品、美甲等冒用其他符合規定藝文消...

下班多穿幾件！18縣市低溫特報 恐下探10度以下「冷到明晨」

中央氣象署表示，今天寒流逐漸減弱，天氣仍寒冷，今晚至明晨，局部地區仍有攝氏10度左右低溫。氣象署發布18縣市低溫特報及燈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。