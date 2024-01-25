7-ELEVEN統一發票開出2張千萬特別獎！獎落「這兩地」快看是不是你

7-ELEVEN領先同業創新消費體驗，讓一張雲端發票享有兩次中獎機會!除了持續響應財政部的統一發票開獎活動，更為OPENPOINT會員謀福利、加碼舉辦「OPENPOINT會員載具抽獎活動」，加開OPENPOINT會員載具專屬獎項、送出總價值400萬元的OPENPOINT點數寵愛會員，最新一期已於1月9日於7-ELEVEN「i直播」公佈10名10萬點數富翁，有幸運兒僅花8元的代收手續費就一人獨得10萬點OPENPOINT。不僅如此，財政部今日（1月25日）開出最新一期2023年11～12月統一發票中獎號碼，統一超商共開出13位百萬大獎得主，包含2張千萬特別獎、3張2百萬特獎、8張雲端發票專屬獎，有超級福星僅花35元買CITY CAFE就中2百萬。

財政部1月25日公布最新一期2023年11～12月統一發票中獎號碼，統一超商統計有2位消費者獲得千萬大獎，其中一人在台南市永康區的7-ELEVEN好巧門市購買239元的報紙、飲品、生活用品；一人在新北市淡水區的7-ELEVEN淡江門市購買144元的水果、鮮食、蔬果、飲品。

還有3位獲得2百萬特獎，其中一人在新竹縣寶山鄉的7-ELEVEN台積P6門市購買76元的CITY CAFE；一人在台北市中山區的7-ELEVEN麥田門市購買158元的麵包、飲品、鮮食；一人在新北市林口區的7-ELEVEN東學門市購買35元的CITY CAFE。

8位雲端發票專屬獎百萬得主之中，一人在台南市六甲區的7-ELEVEN林鳳營門市購買163元的購物袋、鮮食、飲品；一人在新北市中和區的7-ELEVEN元龍門市購買105元的零食、鮮食；一人在新北市淡水區的7-ELEVEN渡船頭門市購買69元的飲品；一人在台北市松山區的7-ELEVEN延新門市購買200元的生活用品；一人桃園市龍潭區的7-ELEVEN百年門市購買140元的鮮食；一人在台北市中山區的7-ELEVEN松鑫門市購買89元的鮮食；一人在台中市大雅區的7-ELEVEN福廣門市購買39元的鮮食；一人在台北市大安區的7-ELEVEN欣安和門市購買30元的統一麵包、CITY CAFE。

為會員創造雲端發票二次中獎機會，7-ELEVEN首創「OPENPOINT會員載具抽獎活動」將持續加開，下一期將以2024年1-2月統一發票為抽獎票券，將於2024年3月加開送出10名10萬點OPENPOINT點數大獎，還有3萬名100點OPENPOINT點數獎項，1點等同1元現金，可跨指定通路當現金花。還沒研究怎麼使用OPENPOINT會員載具的消費者，自1月31日10:00至2月27日19:00止，開啟OPENPOINT APP參加【3月OPENPOINT會員載具抽獎 任務賺點】活動，點擊【點我看影片】連結任務牆觀看指定影片，首次完整觀看即可輕鬆獲得OPENPOINT 1點，還可獲得加碼抽888點OPENPOINT點數紅包的抽獎資格! 預計於3月25日抽出1,000份、每份價值888元的OPENPOINT點數，祝賀會員新春龍年好運發發發!