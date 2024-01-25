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天冷沒多喝水也頻跑廁所？ 泌尿科醫生指「4情況」快求診

香港01／ 撰文：李納德
天氣寒冷經常想小便，醫生指一般而言屬正常情況。（示意圖／Ingimage）
天氣寒冷經常想小便，醫生指一般而言屬正常情況。（示意圖／Ingimage）

天氣寒冷下常常小便是否正常？台灣有泌尿科醫生分享常有病人詢問天氣冷常常想小便是否正常，他解釋冬天出汗量減少加上天氣冷影響神經反應，均會導致小便次數增加，但提醒如果出現4類情況，例如夜尿次數多過2次，建議儘快求醫。而天氣冷時更要留意個人飲水及排尿情況，建議減少喝咖啡、茶和汽水等利尿飲品。

寒流的港台一樣冷冰冰！經營泌尿科診所的台灣泌尿科醫生白彝維在facebook專頁「維尚泌尿科診所」分享，經常有病人詢問天氣寒冷小便次數變多是否正常，他指一般而言「是正常的」，因為冬天流汗量少，加上寒冷下的神經反應也會導致小便次數增加，市民不應過於憂慮。

不過，白醫生提醒如果遇到4情況，建議儘快求醫檢查：

1.夜尿次數大於2次

2 .喝水量和平日相比沒增多，但小便次數遠大於8次

3 .急尿無法控制，一有尿意就馬上要小便

4 .尿意頻繁，總有小便不乾淨的感覺

如果夜尿次數大於2次，白醫生建議儘早求醫檢查。（示意圖／Ingimage）
如果夜尿次數大於2次，白醫生建議儘早求醫檢查。（示意圖／Ingimage）

白醫生續指，冬季頻頻小便，也要留意個人的飲水及排尿次數等情況，而且更需要養成良好的生活習慣，應由保暖及飲水著手，包括要注意補充水份，因天氣冷少喝水容易造成結石及便秘問題；注意身體保暖，以減輕泌尿神經敏感問題；減少喝咖啡、茶、汽水等利尿飲品，同時避免重鹹重辣及高油份飲食。

台媒報導，過去台灣腎臟科醫生陳俊宇曾在節目中分享，人體在天氣冷時會因交感神經收縮引發亢奮，故特別想小便，但同時膀胱炎或膀胱過動症也會導致尿頻。其中膀胱炎會出現急尿、頻尿、尿失禁、排尿會疼痛及有灼熱感，可驗尿診斷，而膀胱過動症則在沒有大量喝水情況下，白天排尿逾8次、夜尿達3次以上已經符合。

延伸閱讀：

泌尿健康｜尿頻常伴隨下腹疼痛、失禁？研究揭恐引發憂鬱及焦慮

泌尿健康 | 夜尿頻繁提高死亡風險？ 5 方法改善夜尿睡前避免做 1 事

文章授權轉載自《香港01》

保暖 生活習慣 腎臟 頻尿

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