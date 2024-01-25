泰越捷航空2月無預警停飛札幌包機 估千名旅客受影響

泰越捷航空無預警公告，台灣飛往北海道札幌包機，自2月起停飛；1月27、30日出發航班雖正常，卻可能面臨沒飛機返台窘境，估近千名旅客受影響。台灣總代理旅行業者、金遠東旅行社表示，已提醒業者未經民航局申請許可航班勿售，針對銷售端事務，無權強制干預，若旅客產生糾紛請洽簽約組團社。

據悉，金遠東旅行社僅為總代理，並未參與銷售，是有其他業者繞過總代理直接與泰越捷航空簽約銷售；至於實際銷售總數量，目前尚未能得知。

金遠東旅行社表示，此包機計畫僅申請至1月底航班，北海道機場明確回覆總部地停加油僅能支援至1月底，總部指示總代理先申請至1月底，總代理也提醒過業者，未經民航局申請許可航班請勿銷售；但針對銷售端事務，公司無權強制干預，若旅客產生糾紛請洽簽約組團社。

金遠東旅行社表示，公司稍後會對外發布正式聲明稿。