環團呼籲堅守非核家園 強調台灣無核電延役條件

國民黨新任立委日前記者會宣示將提案修法放寬老舊核電廠延役的規範。對此，全國廢核行動平台表示，勿讓政治凌駕專業，開法律後門放水危險老舊核電，除要求朝野各黨討論核電是否延役前，應優先提出核廢料處理政策及法案，也呼籲民進黨政府堅守非核家園、能源轉型承諾。

由多個環團組成的全國廢核行動平台，今天舉行記者會，指反對核電延役的不當修法。綠盟秘書長崔愫欣表示，「核子反應器設施管制法」於2003年制定公布，目的就是為了管制核子反應器設施，確保公眾安全，而設置延役申請期限則是為專業審查與評估，質疑國民黨立委剛上任就要違反專業倫理草率修法。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，提案修法僅能改變延役申請期限，核二廠已進入除役階段，2部反應爐均發生錨定螺栓斷裂、爐心側板出現持續成長的裂紋、燃料匣彎曲等設備老朽狀況，發電箱避雷器還曾發生爆炸事故，另核三廠也曾多次因設備老舊漏油失火，不應冒險延役。

環境法律人協會常務理事張譽尹指出，核電延役在市場上一直有人埋單，主要是政府放任全國用電不斷增長、再生能源開發過程造成壓迫及民怨等2個結構性原因沒有解決，「但台灣真的沒有核電延役條件」。除安全及環境條件不夠外，核廢料貯存問題一直無解，不僅無高放射性核廢料選址條例，低放射性核廢料選址也無下落，沒有處理核廢料能力，核電就沒有延役的資格。

野薑花公民協會理事長陳雪梨說，台灣豐富的地熱完全能取代核電，只要務實從事探測，引進國際先進的鑽井、取熱、發電技術，就能在數年內為台灣帶來GW級的電力，與核電廠相比，投資相對小且及速度快，未來也能逐步取代化石燃料。

台灣環境保護聯盟專員趙逸祥說，過去國民黨執政時期再生能源發展牛步，如今又要死抱「擁核神主牌」，繼續拖延台灣再生能源發展，他想問新北市第12選區準立委廖先翔，選區涵括了核二廠、核四廠，難道也支持擁核主張？趙逸祥說，環保聯盟1994年曾提案罷免韓國瑜等擁核立委，未來若仍有立委執意修法延役，恐將要面對民間的罷免行動。

全國廢核行動平台呼籲，新國會開議後，朝野各黨都應在討論核電是否延役之前，應優先提出核廢料處理的政策與法案，廢核平台也要呼籲民進黨政府，請堅守對人民非核家園、能源轉型的承諾。