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延伸對媽媽的愛 廖美玲投入居服照顧更多老人

中央社／ 台北25日電

廖美玲14年前因母親過世，決定延伸對媽媽的愛，照顧其他老人，開始投入居家服務工作，多年來接受過無數的教育訓練，每次運用新技巧幫助老人家，都讓她更樂於投入照顧。

「媽媽過世後，沒機會再照顧媽媽了，那就來照顧其他老人吧！」在弘道老人福利基金會擔任照顧秘書的廖美玲，14年前因媽媽車禍過世，又剛好想轉換工作，決定延伸對媽媽的愛，照顧其他老人，而加入弘道居家服務行列。

廖美玲說，加入弘道多年來，對她最大的支持之一，就是透過無數的教育訓練，認識長者常見疾病、失智症、身心障礙、溝通和照顧技巧，及照顧者的身心靈減壓方式等，幫助自己在第一線協助服務對象家屬認識失智症長者會出現的身心狀況與行為，也幫助照顧家庭化解誤會衝突，或減緩失能與長期臥床長者的不適，可以真正幫助到服務的長者與案家。

年逾80歲的阿滿奶奶，因帕金森氏症與跌倒導致長期臥床，不僅肌肉攣縮、關節僵硬變形，手掌也蜷縮緊握。廖美玲使用在教育訓練學到的日本自然照顧技巧，將枕頭分別放在奶奶頭部、左右肩膀、大小腿下方，分散身體重量，避免壓瘡和減緩肢體關節攣縮。

廖美玲也藉由雙手緩慢穩定的輕柔撫觸照顧，舒緩奶奶緊繃的肢體和心神，並用棉質手套填充紗布，自製預防攣縮手套放在奶奶手中，減緩手掌與手指持續蜷縮變形與緊握的情形。

廖美玲分享，在照顧過程中，從奶奶的神情可以感受到身體與心理的舒適放鬆，自製手套和撫觸輕推技巧，也成功讓蜷縮緊握的手掌與手指逐漸放鬆，不再緊縮握拳。

廖美玲很開心看到，每次教育訓練的學習為老人家帶來幫助和改變，這樣的成就感，也讓自己更樂於投入居家服務。

弘道老人福利基金會副執行長張瑋芩透過新聞稿表示，弘道投入居家服務23年來，深知照顧是門學問，需要與時俱進，所以每年皆會舉辦多元教育訓練，讓居家服務照顧秘書持續提升專業服務知能與技能，也幫助失能失智者藉由服務改善生活，減輕家庭的重擔，歡迎有意投入長照服務的民眾一起加入。

奶奶 失智症

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