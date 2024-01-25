屏東芒果著果關鍵期遇寒流 農改場示警：病蟲害蠢蠢欲動

屏東是國內芒果重要產區，最近陸續進入關鍵的盛花期及著果期，高雄區農業改良場今天示警，這幾天雖因寒流低溫，限制病蟲害發展，但薊馬、葉蟬、炭疽病及黑斑病等病蟲害已開始發生，因最近日夜溫差大，致露水多，寒流過後氣溫回升，病蟲害可能快速發展，請農友於病蟲害發生初期及時防治，以確保今年芒果產量及品質。

高雄場場長戴順發說，薊馬類為芒果花期最關鍵的害蟲之一，目前田間族群已有上升趨勢，其中以台灣花薊馬最普遍，主要躲藏在芒果花穗並刺吸為害，造成花穗乾枯；小黃薊馬則喜好為害花穗、幼果果蒂及新葉葉脈，造成嫩葉焦枯、花穗受損及幼果表皮褐化結痂，初期不易察覺，等被害徵狀出現時已錯失防治時機。

他說，葉蟬喜棲息於葉背，吸食嫩葉或花梗汁液，除造成落花及落果，也因分泌蜜露而引發煤煙病，嚴重影響植株的光合作用；炭疽病是影響芒果最關鍵的病害之一，具潛伏感染特性，於花期及幼果期即可侵入感染，不過此時病徵並不明顯，農友常疏於防範，一旦氣溫回升，遇高溫高濕的環境，往往導致炭疽病大發生；此外，芒果新梢及幼果易受細菌性黑斑病危害，尤其在風勢較大的地區，應特別留意預防，避免果實受害影響商品價值。

他說，花期至幼果期是芒果病蟲害防治的關鍵時期，農友應加強巡視田區植株是否出現病斑，並經由懸掛黃色黏板監測害蟲密度，即時掌握防治時機。同時加強田間衛生管理，落實清園工作，適當地修剪枝條可增加通風性以減少病害發生及降低害蟲的族群密度，也可增加施藥時藥劑觸及病原菌與害蟲的機會。