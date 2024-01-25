乳癌手術療效、美觀只能2選1？奇美醫發表無疤痕微創術

乳癌是許多女性的夢靨，不少年輕患者擔心外觀變化遲疑不願手術，影響治療。奇美醫院今天發表新式微創切除手術，23歲的患者見證切除雙側乳房的3顆腫瘤、「傷口僅0.3公分而且不留疤痕」。

國民健康署統計，乳癌台灣女性癌症發生率第一名，且逐年成長，好發年齡更比歐美提早10年。

外科主治醫師林佩怡表示，年輕病友正值人生發展，會受到更多衝擊。手術切除常讓人擔心造成「外觀上的缺損」，這種壓力甚至影響治療意願。

林佩怡指出，個人化醫療興起，其實乳房手術也可依病人不同期待「量身訂做」，無論部分或全乳房切除都可搭配整形，「盡力達成外觀上的自然」，減少心理衝擊。

研判良性、但有疑慮的腫瘤與鈣化點，有時醫師會建議手術切除，取得足量檢體送病理化驗，增加診斷正確率，也避免日後癌化。

林佩怡說，傳統手術會直接在腫瘤正上方，劃一道約4公分的切口來取出腫瘤，手術不困難卻常留下明顯的疤痕。微創手術利用真空輔助抽吸裝置，傷口約0.3公分，超音波定位可一次切除多顆腫瘤，除疤痕不明顯，也因減少周圍組織傷害，降低疼痛、感染與乳房的變形。

不過微創手術醫師需在腦中將平面的影像定位，重組成立體成像，才能精準切除，技術上相對較困難、需要較多見習鍛鍊。

林佩怡表示，手術切除是目前治療局部腫瘤最佳方式，研究發現乳房保留部份切除合併放射線治療，治療效果與全乳房切除並無差別，如何選擇依腫瘤特性而異。全乳房切除可考慮內視鏡微創手術，合併立即重建，放入矽膠義乳或皮瓣，達到隱藏疤痕與對稱美觀的效果。

保留手術傳統開刀會直接劃刀移除腫瘤，疤痕明顯，腫瘤較大時也易凹陷變形。內視鏡微創合併整形依不同乳房狀況設計切口，可更有效移轉剩餘乳腺與周邊組織填補空洞。經過設計藏疤，也較能維持自然外觀，甚至處理乳暈過大或下垂等問題。但需在切除時同步思考重建方法，對醫師較具挑戰。