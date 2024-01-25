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台鐵招電話客服要負重折返跑 網友議「電話10公斤嗎」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵公司日前宣布將招募936名新進從業人員，其中辦理客服電話諮詢業務的服務員，除了筆試項目，得參加負重折返跑40公尺的體能測驗，引發議論。示意圖。本報資料照片
台鐵公司日前宣布將招募936名新進從業人員，其中辦理客服電話諮詢業務的服務員，除了筆試項目，得參加負重折返跑40公尺的體能測驗，引發議論。示意圖。本報資料照片

台鐵公司日前宣布將招募936名新進從業人員，其中辦理客服電話諮詢業務的服務員，除了筆試項目，得參加負重折返跑40公尺的體能測驗，引發議論。台鐵公司表示，本次甄試測驗科目依運務類標準辦理，錄取後仍依分發單位另有專門訓練。此外，日後將研議增加事務管理類別進用，增加人員運用多元。

攤開台鐵公司從業人員甄試簡章，助理技術員或運務員，因工作內容涉及運轉、技術、車輛檢 修、設備維護、客車清潔監洗、 搶修等事項，且須配合業務需要擔任輪勤、輪班等工作，多有體能測驗，考試項目包括負重折返跑40公尺，規定男性35公斤、女性30公斤。

不過，辦理客服電話諮詢業務的服務員，除了筆試共同科目作文、專業科目為鐵路運輸學概要，也得參與負重折返跑40公尺測驗，引發網友質疑，不明白客服人員為何要考體能測驗，「一支電話都10公斤是不是？」直言台鐵公司對客服所須具備的專業能力，根本不了解。

從事客服電話諮詢業務的服務員，得參加負重折返跑40公尺的體能測驗，引發議論。圖／取自台鐵公司113年從業人員甄試簡章
從事客服電話諮詢業務的服務員，得參加負重折返跑40公尺的體能測驗，引發議論。圖／取自台鐵公司113年從業人員甄試簡章

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