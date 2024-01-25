台鐵招電話客服要負重折返跑 網友議「電話10公斤嗎」
台鐵公司日前宣布將招募936名新進從業人員，其中辦理客服電話諮詢業務的服務員，除了筆試項目，得參加負重折返跑40公尺的體能測驗，引發議論。台鐵公司表示，本次甄試測驗科目依運務類標準辦理，錄取後仍依分發單位另有專門訓練。此外，日後將研議增加事務管理類別進用，增加人員運用多元。
攤開台鐵公司從業人員甄試簡章，助理技術員或運務員，因工作內容涉及運轉、技術、車輛檢 修、設備維護、客車清潔監洗、 搶修等事項，且須配合業務需要擔任輪勤、輪班等工作，多有體能測驗，考試項目包括負重折返跑40公尺，規定男性35公斤、女性30公斤。
不過，辦理客服電話諮詢業務的服務員，除了筆試共同科目作文、專業科目為鐵路運輸學概要，也得參與負重折返跑40公尺測驗，引發網友質疑，不明白客服人員為何要考體能測驗，「一支電話都10公斤是不是？」直言台鐵公司對客服所須具備的專業能力，根本不了解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言