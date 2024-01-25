影／童醫院職業傷病診治專責醫院揭牌 中部唯一非市中心專責醫院

童綜合醫院通過勞動部認可為職業傷病診治專責醫院，今天揭牌，成為中部地區唯一非市中心的職業傷病診治專責醫院，勞動部次長許傳盛表示，台中海線工業區和風電等園區勞工人數多，童醫院成職傷病診治專責醫院，將守護更多勞工健康。

童綜合醫院致力照顧勞工健康，因位處台中海線地區，可就近提供中部沿海各工業區職災勞工醫療服務需求，並針對新興風電產業勞工，給完善健康照護。

該醫院自民國111年成立職災職能復健中心，112年獲勞動部認可為「職災職能復健專責醫院」後，112年成立職業傷病診治整合服務中心，今年更通過勞動部認可為「職業傷病診治專責醫院」，肯定童綜合醫院積極投入職災職能復健及職業傷病通報協助，且能就近對勞工提供職業傷病診治及相關復工服務。

醫院今天舉辦「職業傷病診治專責醫院揭牌典禮」，立法院副院長蔡其昌、勞動部次長許傳盛、職安署長鄒子廉、職業災害預防及重建中心何俊傑執行長和台中市衛生局都派人參加。

童綜合醫院職業傷病診治整合服務中心主任王賢和表示，該中心可提供服務為1.職業災害個案管理、通報、轉介及追蹤。2.勞雇雙方溝通協調。3.提供勞工職業災害保險權益、申請、補償諮詢。4.醫療復健、職能復健、復(配)工評估與方案整合性服務。5.職業病或疑似職業病實地訪視。

王賢和分享完成職業病認定勞工個案故事，一名48歲擔任木棧道搭建工程的男性勞工，工作迄今負重年資共達30年，因腰部痠痛就醫檢查後確診為腰椎椎間盤突出症合併神經根壓迫；但因為個案工作年資較久且換過幾種工作，木棧道的工作內容複雜度高，需不斷的溝通和澄清工作內容的正確性，職醫科醫師和職業傷病個案管理師花近二周時間，才順利完成職業病報告並送勞保局審查。

勞動部次長許傳盛表示，提升勞工就診近便性，今年起再增加2家專責醫院，目前全台已有17家職業傷病診治專責醫院、36家職災職能復健專責醫院及86家職業傷病診治網絡醫院投入職災勞工服務，為職災勞工提供高品質及便利的醫療及重建服務，使勞工獲得從傷病診治到重建復工的一條龍服務。

童醫院副院長吳肇鑫表示，童醫院因能整合院內外資源，視勞工病情及需求，提供完善醫療復健、社會復健、職能復健及職業重建等協助，獲得勞動部肯定認可為職業傷病診治專責醫院，成為海線地區勞工堅強的後盾。