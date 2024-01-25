台鐵高鐵春節加開班次 客運票打折還有轉乘優惠

今年春節連假2月8日開始至2月14日止，共計7天。交通部規畫各項交通疏運，國道部分，循例辦理匝道儀控，高乘載管制，匝道封閉，開放路肩及連假期間每日零時至5時，全線暫停收費等措施。高鐵共加開461班次列車，10天提供1875班次，台鐵加開列車234列次。

交通部今天在行政院院會報告春節疏運措施，為減輕尖峰時間民眾在國道壅塞情形，交通部公共運輸及監理司司長林福山表示，西部國道農曆新年初一至初三南向的民眾，建議上午6時前或中午12時以後出發；初三至初五北返的民眾，建議上午9時前出發、在中部地區中午12時前出發。

他說，國道5號部分，初一至初三南向民眾，建議上午5時前或下午5時以後出發，初三至初五北返民眾，建議上午9時前出發。

林福山表示，省道部分在台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段，實施大客車優先措施，時段管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。台61線西濱快速公路，封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口，封閉台68線南寮端西向南下出口匝道，封閉西濱交流道北上入口匝道及竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

林福山說，鼓勵民眾搭乘國道客運，連假期間提供國道客運票價及轉乘優惠，88條客運路線享平日優惠或原票價85折，10小時內轉乘在地客運，享一段票或基本里程免費。搭乘國道客運前往東部再加碼票價，在指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元，或租車優惠。

林福山表示，高鐵加開461班次列車，南下246班，北上215班，10天提供1875班次；台鐵加開各級列車總計234列次，西線98列次，東線122列次，南迴線14列次，加開東線實名制列車，紅眼列車，縣府返鄉專車，西線半直達對號列車，以及區間快車等。

林福山指出，航空疏運期間提供2316架次，19萬7826座位，離島管制航線1988架次，18萬4046座位，視旅客需求情形加開班機。海運部分，疏運期間台灣與離島間8條航線，規畫1182航次，提供24萬789人次運能；金馬小三通於疏運期間提5萬284人次運能。