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春節這2天國5恐塞至凌晨 高公局連4天高乘載管制

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年春節連假國5替代道路懶人包。圖／高公局提供
今年春節連假國5替代道路懶人包。圖／高公局提供

春節7天連假將至，高速公路局預估，將有大量遊客前往宜花東地區，國5南向尖峰時段為初一至初三上午5點至下午5點，北向尖峰時段為初二至初五上午9點至晚間，初三及初四北返車潮恐持續至隔日凌晨2至3點，初二至初五每天下午1點至晚間6點實施國5北向高乘載管制

高公局表示，為紓緩國5壅塞，2月10日至2月12日（初一至初三），每天清晨5點至中午12點，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間改為大客車專用）；2月11日至2月14日（初二至初五）每天下午1點至晚間6點實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制。

高公局預判，春節連假期間，國5南向尖峰時段為初一至初三上午5點至下午5點，建議初一至初三南向民眾，於上午5點前或下午5點後出發。北向尖峰時段為初二至初五上午9點至晚間，尤其初三及初四北返車潮恐持續至隔日凌晨2至3點，建議該期間經宜蘭北返之民眾，儘量於上午9時前出發。

另外，高公局指出，連假期間將視國5交通狀況，機動實施或延長大客車優先通行及大客車專用道等措施，預估搭乘大客車可較自行開車節省30分鐘以上，建議民眾多加利用，或改駛台9線替代道路，以避開國5壅塞。

高乘載管制 高公局 連假

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