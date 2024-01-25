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疫情升溫 新北獲配2.8萬劑Novavax XBB疫苗可隨到隨打

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
近期國內COVID-19疫情升溫，新北市1月9日起開放12歲以上民眾接種Novavax XBB疫苗。圖／新北市衛生局提供
近期國內COVID-19疫情升溫，新北市1月9日起開放12歲以上民眾接種Novavax XBB疫苗。圖／新北市衛生局提供

近期國內COVID-19疫情升溫，新北市1月9日起開放12歲以上民眾接種Novavax XBB疫苗，中央配賦第2批疫苗共2萬8580劑已到貨。民眾可至衛生所、合約院所、120餘處社區接種站隨到隨打及或上網預約。此外，即日起至1月31日止，接種新冠疫苗、設籍新北65歲以上者可領500元禮券1份、家用快篩試劑10劑。

現正值寒假期間，活動聚會及國內外旅遊頻繁，近期寒流發威增加感染風險。新北衛生局說，社區主要流行病毒株仍以XBB為主，且併發症病例中未曾接種新冠XBB疫苗者占98%；感染COVID-19恐導致喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清等併發症，嚴重時甚至可能致死，以65歲以上長者為感染高風險對象。

新北衛生局指出，新北市新冠XBB疫苗已累計接種20萬2411人次，1月15日至21日接種2萬5626人次，創去年9月底開打以來單週新高。中央從1月9日起開放12歲以上民眾接種Novavax XBB疫苗，新北市獲中央配賦第2批疫苗共2萬8580劑已經到貨，民眾可至本市各區衛生所、合約醫療院所接種，獲得保護力。

衛生局說，衛生所、合約院所提供隨到隨打服務及開放預約系統外，並設置120餘場的社區接種站方便民眾接種。

此外，設籍新北市65歲以上民眾可至新北市市29區衛生所、社區接種站接種新冠XBB疫苗，可領取500元禮券1份及新冠家用快篩試劑10劑，50至64歲民眾可領生活實用好禮1份。

衛生所 新冠疫苗

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