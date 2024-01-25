疫情升溫 新北獲配2.8萬劑Novavax XBB疫苗可隨到隨打
近期國內COVID-19疫情升溫，新北市1月9日起開放12歲以上民眾接種Novavax XBB疫苗，中央配賦第2批疫苗共2萬8580劑已到貨。民眾可至衛生所、合約院所、120餘處社區接種站隨到隨打及或上網預約。此外，即日起至1月31日止，接種新冠疫苗、設籍新北65歲以上者可領500元禮券1份、家用快篩試劑10劑。
現正值寒假期間，活動聚會及國內外旅遊頻繁，近期寒流發威增加感染風險。新北衛生局說，社區主要流行病毒株仍以XBB為主，且併發症病例中未曾接種新冠XBB疫苗者占98%；感染COVID-19恐導致喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清等併發症，嚴重時甚至可能致死，以65歲以上長者為感染高風險對象。
新北衛生局指出，新北市新冠XBB疫苗已累計接種20萬2411人次，1月15日至21日接種2萬5626人次，創去年9月底開打以來單週新高。中央從1月9日起開放12歲以上民眾接種Novavax XBB疫苗，新北市獲中央配賦第2批疫苗共2萬8580劑已經到貨，民眾可至本市各區衛生所、合約醫療院所接種，獲得保護力。
衛生局說，衛生所、合約院所提供隨到隨打服務及開放預約系統外，並設置120餘場的社區接種站方便民眾接種。
此外，設籍新北市65歲以上民眾可至新北市市29區衛生所、社區接種站接種新冠XBB疫苗，可領取500元禮券1份及新冠家用快篩試劑10劑，50至64歲民眾可領生活實用好禮1份。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言