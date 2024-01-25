口罩嬰遺愛人間 器捐中心：幼兒心臟等候者不多、捐贈者更少

新北市一名未滿1歲男嬰，因淚水浸濕口罩男嬰口鼻悶住沒法呼吸，昨晚家屬忍痛拔管，並同意器捐心臟遺愛人間。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心副執行長劉嘉琪表示，小朋友的心臟移植通常較難等待配對者，雖然等候者不多，但是捐贈者更少。

新北市新莊區一名11個月男嬰，1月22日上午在公托內休息時，疑因淚水浸濕口罩男嬰口鼻悶住沒法呼吸，等到公托照顧員發現男嬰已無呼吸心跳，緊急送醫急救雖有救回，但昨晚病況轉危家屬忍痛拔管，華視主播林彥汝在臉書貼文，醫生判定男嬰腦死，男嬰爸媽同意器捐遺愛人間。

根據器官捐贈移植及病人自主推廣中心資料顯示，等到心臟移植的人數有高達278人。若是進一步依照年齡區分，5歲以下的等候者為零；6至10歲的僅有1名；11至15歲有7名。

劉嘉琪表示，就算是年幼小朋友也是有心臟移植的需求，但是等候者跟成人相比較少，但是捐贈者更少，成人捐贈器官的原因可能像是車禍，但是小朋友相對較不容易發生。另外，受限於體型小朋友的配對較為嚴格，例如10歲的小朋友跟2歲小朋友體型不同，所需要的心臟大小等也不一樣。

據了解，該名男嬰狀況恐怕不適合器官捐贈。因器官捐贈需要腦死判定，由於該個案血壓很低，腦死判定可能無法進行。若是無法捐贈器官，劉嘉琪說，後續器官捐贈等相關流程就不會繼續執行。