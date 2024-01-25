快訊

文化幣爭議 竟買化妝品、收購轉售…文化部：停權並視情節法辦

LINE免費貼圖11款來了！新年吉祥話「龍來運轉」爽用半年 這款還能永久使用

口罩嬰遺愛人間 器捐中心：幼兒心臟等候者不多、捐贈者更少

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
新北市一名未滿一歲男嬰，因淚水浸濕口罩男嬰口鼻悶住沒法呼吸，昨晚家屬忍痛拔管，並同意器捐心臟遺愛人間。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
新北市一名未滿一歲男嬰，因淚水浸濕口罩男嬰口鼻悶住沒法呼吸，昨晚家屬忍痛拔管，並同意器捐心臟遺愛人間。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

新北市一名未滿1歲男嬰，因淚水浸濕口罩男嬰口鼻悶住沒法呼吸，昨晚家屬忍痛拔管，並同意器捐心臟遺愛人間。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心副執行長劉嘉琪表示，小朋友的心臟移植通常較難等待配對者，雖然等候者不多，但是捐贈者更少。

新北市新莊區一名11個月男嬰，1月22日上午在公托內休息時，疑因淚水浸濕口罩男嬰口鼻悶住沒法呼吸，等到公托照顧員發現男嬰已無呼吸心跳，緊急送醫急救雖有救回，但昨晚病況轉危家屬忍痛拔管，華視主播林彥汝在臉書貼文，醫生判定男嬰腦死，男嬰爸媽同意器捐遺愛人間。

根據器官捐贈移植及病人自主推廣中心資料顯示，等到心臟移植的人數有高達278人。若是進一步依照年齡區分，5歲以下的等候者為零；6至10歲的僅有1名；11至15歲有7名。

劉嘉琪表示，就算是年幼小朋友也是有心臟移植的需求，但是等候者跟成人相比較少，但是捐贈者更少，成人捐贈器官的原因可能像是車禍，但是小朋友相對較不容易發生。另外，受限於體型小朋友的配對較為嚴格，例如10歲的小朋友跟2歲小朋友體型不同，所需要的心臟大小等也不一樣。

據了解，該名男嬰狀況恐怕不適合器官捐贈。因器官捐贈需要腦死判定，由於該個案血壓很低，腦死判定可能無法進行。若是無法捐贈器官，劉嘉琪說，後續器官捐贈等相關流程就不會繼續執行。

器官捐贈 口罩

延伸閱讀

11月男嬰遭口罩悶死 父母忍痛拔管、器捐遺愛人間

新北幼兒猝死 社會局：從未恢復托嬰中心口罩令

疑被口罩悶住…新北公托男嬰窒息死亡 2照顧員涉過失致死訊後請回

嫩嬰公托猝死 醫曝嬰幼兒防疫「3原因」不需戴口罩：根本沒效果

相關新聞

疫情升溫 新北獲配2.8萬劑Novavax XBB疫苗可隨到隨打

近期國內COVID-19疫情升溫，新北市1月9日起開放12歲以上民眾接種Novavax XBB疫苗，中央配賦第2批疫苗共...

文化幣爭議 竟買化妝品、收購轉售...文化部：停權並視情節法辦

常態化的16到22歲文化成年禮金上周六（20日）首度發放，截至目前已有62.5萬人領用，卻爆出部分店家違規及個人收購的爭...

高鐵春節疏運再加8班次列車 周六凌晨開賣

春節將至，台鐵高鐵公司今天表示，2月6日至15規畫為期10天春節疏運期，因旅客訂位踴躍，經檢視運能調度情形，決定再加開8...

金門也下雪？全台忙追雪 金門的另類雪景竟是鳥便便

金門也下雪了？入冬超強寒流來襲，全台各縣市都傳出降下瑞雪，金門連日都是10度以下低溫，甚至清晨體感溫度下探-1度，簡直是...

電音加交響樂 「蜘蛛人：新宇宙」動畫搬上音樂廳

第91屆奧斯卡金像獎最佳動畫長片獎得主「蜘蛛人：新宇宙」，將首次以動畫交響音樂會的形式在台灣演出，交響樂結合現場DJ刷碟...

春節這2天國5恐塞至凌晨 高公局連4天高乘載管制

春節7天連假將至，高速公路局預估，將有大量遊客前往宜花東地區，國5南向尖峰時段為初一至初三上午5點至下午5點，北向尖峰時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。