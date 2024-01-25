南市藏金閣新年度首拍有好康 買一送一、除役T-Bike拍售

台南市環保局藏金閣木工師傅2023年利用2822件回收家具，維修或拆料後創作4327件家具，另二手腳踏車透過整修並售出近170台，回收再利用成效顯著。今年首拍活動1月27日將於藏金閣1館登場，現場還有回收物換培養土的好康活動，年前想換家具、喜愛種花植草的民眾可別錯過了。

農曆年前家戶除舊布新，不少民眾都會汰換大型傢俱，使得巨大垃圾逐年增量，環保局表示，大多家具丟棄後仍有維修或拆解再利用的價值，藏金閣持續回收家戶排出的廢家具，有些經木工師傅巧手修復就能再利用，如已不堪使用，則會拆料後製作新創家具或文創小物，都備受民眾喜愛。

今年首拍1月27日星期六上午8至12時於藏金閣1館（東區府東街41巷6號）登場，主打家具為沉穩又實用的「柚木長椅」、具北歐風格的「實木特大雙人床架」；另，還有結合懷舊藤編及鄉村風格的「藤織點綴實木餐桌」等，現場除各式各樣二手傢俱展售，平價傢俱區持續買一送一(買2件其中低價者免費)至2月7日止，如餐桌150元、客廳椅單張50元等，幾乎都是銅板價就可搬回家，歡迎民眾前往選購。

惜福腳踏車為南市除役T-Bike，前次拍賣日推出立即搶購一空，在藏金閣與交通局共同努力下，再次於1月27日8點在藏金閣1館開賣，推出惜福腳踏車30台，有需要的民眾動作要快。

環保局長許仁澤說，當日上午8點半至11點半於戶外廣場辦理的「資源回收物兌換培養土」活動，只要持指定回收物即可兌換培養土(詳細兌換內容可至藏金閣FB粉絲專頁查看)。另外藏金閣2館(台南市中西區府前路二段370號)，當日下午2點至2點半、3點至3點40分舉辦共2場次「金翱共故事屋活動」，透過說故事模式導入環境保護議題，想報名者可電洽藏金閣2館(電話：06-2953865)，或當日活動前現場登記。