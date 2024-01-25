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寒流電熱毯保暖增慎防過熱 選購及使用要注意這些地方

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
新北新莊上月有一名婦人臥房電熱毯燒起，自行撲滅。記者曾伯愷／翻攝
新北新莊上月有一名婦人臥房電熱毯燒起，自行撲滅。記者曾伯愷／翻攝

新北市新莊上月有民眾家中房間電熱毯燒起來，床墊燒出一個大洞。近日寒流冷吱吱，「電熱毯」成禦寒熱門商品，經濟部標準檢驗局基隆分局接獲不少詢問電話，分析會起火可能因素，一是電熱毯品質不佳，二是操作使用不當，提醒民眾選購及使用要注意的地方。

新莊一名婦人外出2小時後，鄰居聞到燒焦味致電，她趕回發現電熱毯燒起來趕緊用滅火器滅火，床墊燒得焦黑，她向消防人員表示，出門前有拔掉電熱毯插座，不知道為何起火，消防局已採證調查。這幾天寒流發威，很多人拿出電熱毯或新買給長者、婦幼保暖

經濟部標準檢驗局基隆分局副分局長邱美珠說，電熱毯是民眾禦寒保暖寢具之一，品質不佳或操作使用不當，是引發火警危害事故主因，已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，才能進入國內市場販售。

選購時要注意哪些地方？邱美珠說，要選購貼附有「商品檢驗標識」的電熱毯，買回家後要詳閱商品使用說明書、注意事項及警語，並確實依照操作說明正確使用。她提醒，使用前要先確認電熱毯的外觀、電線、電源控制器和插頭有沒有毀損，插上插頭後再將電源打開，切記使用完畢後應先關閉電源再拔插頭，人離開就切斷電源。

使用時記得應平鋪，使用後應等待溫度冷卻後，收納在乾燥通風處，收納時勿過度擠壓、彎曲折疊，避免造成內部電線斷路或短路。

她指出，電熱毯溫度雖然不高，但長時間接觸皮膚會加快表層水分散失，導致皮膚乾癢或過敏，若溫度設定過高還會有低溫燙傷的可能性，議選用有智能溫控技術的機種。

邱美珠表示，濕氣或水分滲入電熱毯，通電後可能會造成電線短路導致觸電風險，使用過久也易造成過熱，有故障應立即停止使用並送原廠檢修，消費者可至標準檢驗局網站「商品安全資訊網(http://safety.bsmi.gov.tw)」項下查閱或撥打

免付費電話0800007123洽詢。

經濟部標準檢驗局基隆分局接獲不少詢問電話，提醒民眾選購及使用電熱毯要注意的地方。圖／基隆分局提供
經濟部標準檢驗局基隆分局接獲不少詢問電話，提醒民眾選購及使用電熱毯要注意的地方。圖／基隆分局提供

保暖 基隆

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