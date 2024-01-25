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迎嘉中百年校慶 託金門酒廠量身訂製高梁紀念酒

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義高中歡慶百周年校慶，委託金門酒廠與金門官窯，製作58度750ＣＣ裝金門高梁紀念酒，退休主任藝術家王德合繪製「嘉中百年光耀旭陵」畫作，印製紀念酒瓶身與外盒。記者魯永明／翻攝
嘉義高中歡慶百周年校慶，委託金門酒廠與金門官窯，製作58度750ＣＣ裝金門高梁紀念酒，退休主任藝術家王德合繪製「嘉中百年光耀旭陵」畫作，印製紀念酒瓶身與外盒。記者魯永明／翻攝

國立嘉義高中4月20日歡慶百周年校慶，校慶系列活動陸續展開，校友會掛大型看板歡迎校友回母校，校方委託金門酒廠與金門官窯，製作58度750ＣＣ裝金門高梁「嘉中百年、光耀旭陵」傳承紀念酒，邀請退休主任藝術家王德合繪製「嘉中百年光耀旭陵」畫作，並由美術班校友王意淳書法家，書寫校訓「質實剛健」及百周年主題等字帖，印製紀念酒瓶身與外盒。

校方說，百年紀念酒珍稀有保存價值，日前開放預訂引發搶購，限量千瓶已銷售大半，預訂認捐1700元贈送1瓶，30瓶以上另有優惠。限嘉中現職及退休教職員工、畢業校友、家長小額捐款預訂贈送。不提供郵寄服務。

校方說，嘉中退休美術科教師王德合，為校慶百年傳承紀念酒繪製「嘉中百年、光耀旭陵」畫作，以嘉中校樹雨豆樹為主軸，融合校門、鐘樓、旭陵日出、玉山稜線及嘉中學生，呈現嘉義地景玉山下，旭陵學子敦品勵學、文藝兼修、多元展才風貌。

另邀美術班校友王意淳書法家，書寫校訓「質實剛健」及百周年主題等字帖，印製百年傳承紀念酒瓶身與外盒，除具嘉中人代代相傳歷史傳承意義，更展現嘉中人樸實、認真、積極、向上精神。

嘉中是培育「醫師搖籃」，百年來海內外校友，各行各業人才輩出，是前副總統蕭萬長、前行政院長張俊雄、新北市長侯友宜、衛福部長薛瑞元、嘉縣長翁章梁、嘉市前市長涂醒哲等政治人物母校，去年校方展開百周年校慶系列活動，侯友宜去年99周年校慶回母校，受到師生熱情歡迎。

嘉義高中歡慶百周年校慶，委託金門酒廠與金門官窯，製作58度750ＣＣ裝金門高梁紀念酒，退休主任藝術家王德合繪製「嘉中百年光耀旭陵」畫作，美術班校友王意淳書法家，書寫校訓「質實剛健」及百周年主題等字帖，印製紀念酒瓶身與外盒。記者魯永明／翻攝
嘉義高中歡慶百周年校慶，委託金門酒廠與金門官窯，製作58度750ＣＣ裝金門高梁紀念酒，退休主任藝術家王德合繪製「嘉中百年光耀旭陵」畫作，美術班校友王意淳書法家，書寫校訓「質實剛健」及百周年主題等字帖，印製紀念酒瓶身與外盒。記者魯永明／翻攝

金門 嘉義

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