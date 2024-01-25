和8年前霸王寒流比一比 粉專：都是聖嬰年 玉山竟更冷

今年入冬最強寒流逐漸減弱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，霸王寒流已8周年，8年前的昨天，許多山頭被白雪皚皚覆蓋，甚至有些人在平地都看到天空降下冰霰，酷寒之下締造了許多瘋狂的氣象紀錄。󠀠時隔多年，恰巧今年與2016年都是聖嬰年，堆積於西伯利亞的冷氣團再次大舉南侵，不免讓人與霸王寒流做聯想或比較。

實測溫度會說話，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然這次的寒流連高雄都跌破10度，算是真的全台都冷得非常有感。但整體上各地最低溫，還是比2016年的霸王寒流高了3-4度，只能說那年的極端低溫真的是難得一遇，是各個氣象系統的巧合安排下才能發生。

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這次玉山出現零下11度低溫，居然比霸王寒流還冷，󠀠應該滿值得做一些學術上的分析。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波寒流已經逐漸進入尾聲，這兩天各地清晨和夜晚還是相當寒冷，中南部中午有太陽出來溫度就會回升，有心血管疾病的民眾要特別留意日夜溫差大。