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健康你我他／與友徜徉山水間 感受生命的美好

聯合報／ 文／祝實樓（高市苓雅）
新的一年與老朋友保持聯繫，期待更能在生活中感受生命的美好。圖／祝實樓提供
新的一年與老朋友保持聯繫，期待更能在生活中感受生命的美好。圖／祝實樓提供

今年是我的本命年，一晃眼72的年歲就這麼到來了，許多思緒會漸漸湧上心頭，感覺生命到了這個階段也該整理一下自己的一生，過得好不好？滿意嗎？有什麼尚未實現抑或未完成？有什麼應該道謝、道歉的人？該放下的牽掛或哀怨？這些念頭偶會浮上心頭。

最該感謝的是我的父母，把我帶到這個世間，體會生命的酸甜苦澀，有時歡笑飛揚，有時低檔陷落，不知如何面對。許多教我生命課程的伙伴，陪我一起走過荊棘與康莊大道，生命中幸有這些體驗，才會有如今的美好感受值得回味。

新的一年有更多的期待，希望我更能在生活中感受生命的美好，每天設定時間運動，肌耐力練習等，能按時睡覺不熬夜，保有細胞自我修護的功能，有健康的身體，才能享有好的生活品質。

保持與老朋友的聯繫，有知交的朋友能分享生活生命經驗，彼此也能互相學習成長，亦能有同遊的伙伴，徜徉在山水之間笑看藍天白雲，無有憂慮。

除了物質層面的滿足，更要閱讀老祖宗的經典書籍，充實自我精神食糧，讓臉上的紋路因此還有些如玉之顏，記錄每日的生活點滴，讓手腦並用生活更踏實，這些都必持之以恆才能達成，世間就是一場戲而我能活出自己的角色。此外，我祈願：國泰民安，世界和平，無有戰爭

父母 戰爭

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