心臟瓣膜新置換手術 人瑞擺脫半臥床

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
振興醫院長魏崢(左五)宣布完成1046例經導管瓣膜置換手術，獲得「經導管二尖瓣瓣中瓣手術亞太教學卓越中心」認證。記者沈能元／攝影
振興醫院長魏崢(左五)宣布完成1046例經導管瓣膜置換手術，獲得「經導管二尖瓣瓣中瓣手術亞太教學卓越中心」認證。記者沈能元／攝影

83歲張老奶奶是充滿活力的長者，近期罹患肺炎引發呼吸因難、心悸及肺水腫等症狀，臥床2、3個月，14年前她因心臟衰竭動過心臟瓣膜手術，當時使用生物瓣膜，但因瓣膜長時間使用退化，確診為二尖瓣「瓣中瓣」問題，需進一步治療。振興醫院長魏崢說，該院為患者進行難度高的二尖瓣「瓣中瓣」二次置換手術，為病患開啟生命第二春。

張奶奶術後在麻醉醒來時，已感受到大幅改善，同時進行了系統性的康復計畫，包括物理治療和定期追蹤檢查，術後奶奶身體狀況也發生了奇蹟性的轉變，不僅呼吸恢復正常，術後能上菜市場、參與社區活動，身心靈獲得全新的生命力。

振興醫院昨宣布完成1046例經導管瓣膜置換手術（TAVI），並獲得「經導管二尖瓣瓣中瓣手術亞太教學卓越中心」認證。魏崢說，手術中病人病況瞬息萬變，需要心內外科、心臟超音波等專家通力合作，才能順利完成。

振興醫院心臟血管外科主治醫師李永在說，心臟左右兩邊有心房與心室，各個腔室間具有瓣膜，功能類似閘門，在心臟跳動過程中，適時打開與關閉維持血流方向，當心臟瓣膜無法完全打開，將造成「狹窄」讓血流無法順利通過，當瓣膜無法完全關閉，會導致血液逆流。

李永在說，以往使用傳統方式置換手術，時間長達6個多小時，此次手術時集結心内外科醫師、心超音檢查專家等多科專業團隊，利用導管技術進行二尖瓣瓣中瓣的替換，整個手術過程順利，花費時間約40分鐘至1小時，取代已退化無用的外科生物瓣膜。

去年振興醫院團隊更成功為第三位百歲人瑞病患、林爺爺執行TAVI手術。林爺爺合併有高血壓、糖尿病及肺氣腫等，主動脈退化至不堪使用，幾乎是半臥床在家，體重剩40多公斤，透過TAVI手術，當天就可下床活動，5天後出院返家，體重也增加到50多公斤，每天可以在自家客廳散步、自行拿筷子吃飯就是最幸福的事。

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