熱敷墊別當電毯 一次限20分鐘防燙傷

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
熱敷墊直接接觸到皮膚表面時，溫度應於40℃至45℃之間。記者賴昀岫／攝影
熱敷墊直接接觸到皮膚表面時，溫度應於40℃至45℃之間。記者賴昀岫／攝影

不少民眾會在寒流來襲時，使用電毯等保暖物品，也有人選擇插電的動力式熱敷墊，專家提醒，動力式熱敷墊使用目的是緩解疼痛、促進循環，溫度應設定於40℃至45℃之間，通常一次使用15至20分鐘，避免因為熱蓄積造成燙傷；也禁止嬰兒、癱瘓者或對溫度感覺遲緩者使用；更應避免坐、壓在熱敷墊上，睡覺時不要使用，以免造成內部線路損壞。

桃園長庚醫院復健科主治醫師陳智光表示，動力式熱敷墊和民眾常使用的電毯不同，睡覺時使用電熱毯，建議定時1小時，熱敷墊則是專業醫師診斷認為需要熱療時使用，屬於可提供體表乾熱治療的電力醫用器材，使用時可維持一定的高溫。

接觸皮膚 溫度限45℃以下

陳智光說，熱敷墊直接接觸到皮膚表面時，溫度應於40℃至45℃之間，如與皮膚間隔著衣服或毛巾，熱敷溫度可適度調高至50℃，但熱敷或熱療的時間不能太久，通常約15至20分鐘即可，否則可能會因為熱蓄積造成燙傷，如果仍感覺痠痛，可於1小時後再熱敷，將時間分散使用。

對熱感覺遲鈍 要特別留意

陳智光提醒，在身體某些部位使用熱敷墊時要特別注意，手腳部位皮膚較厚，對溫度的耐受度較高，但在脖子等皮膚較薄的部位，因為對熱的耐受度較低。有些族群如糖尿病患等，因為對熱的敏感度低，使用上要非常小心，小朋友因為皮膚薄，則不建議使用。

曾有中風患者使用熱敷墊，但因為對熱的感覺遲鈍，導致出現皮膚紅腫、水泡等燙傷情形，陳智光表示，這類患者在使用時一定要特別留意，即便沒有燙傷，卻可能因為使用處循環過好，造成色素堆積，還有要避免以強力壓折或扭曲方式使用或收納熱敷墊，也不可直接坐或壓在上面，以免造成內部線路損壞。

陳智光表示，熱敷墊不可在易燃環境使用，也不能使用延長線，市售熱敷墊形式多樣，應先挑選有食藥署核准的產品，再依照需要熱敷的部位與尺寸，選購適合的型號。

醫師 患者 保暖

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