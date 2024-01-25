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投766億 二期空汙防制納入臭氧

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

為提升我國空氣品質，環境部提出第二期空氣汙染防制方案（二○二四至二○二七年），預計投入七六六億元推動八大面向、卅七項精準減量措施。環團雖肯定整合跨部會量能，以及納入臭氧改善，但仍認為目標訂定太過保守，面對高汙染、高碳排、高廢棄物產業，政府應盡快將其轉型，甚至訂出逐步淘汰機制。

第二期空汙防制方案，環境部將投入七十九億元，除持續加嚴排放標準、降低工廠及車輛汙染排放外，還將補助電動公車、增設充電樁及優化電動公車路網。

經濟部投入約十八億用於工業輔導改善、電動物流車及電動機車能源補充設施。交通部及農委會等部會規畫十九億於綠色運輸及改善河川揚塵；另台電、中油、中鋼、中華郵政等國營及政府轉投資事業，也將投入六五○億分別進行製程改善、提升防制設備效率、郵務車電動化。

環境部大氣司長張順欽指出，二期防治方案目標設定全國ＰＭ二點五平均濃度，至二○二七年要改善至十三微克／立方公尺、中南部十五微克／立方公尺，臭氧八小時紅色警示站日較二○一九年改善百分之八十。

地球公民基金會執行長王敏玲直言，目標訂定太過保守，早在二○一二年就訂定中南部ＰＭ二點五濃度為十五微克，如今卻須等到二○二七年才能達標，讓南部人情何以堪。

環境部 公車 廢棄物

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