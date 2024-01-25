兩段式左轉 機車族盼「可自由選擇」

對於交通部稱取消機車兩段式左轉，將由地方因地制宜評估，機車路權促進會理事長周志彥強調，機促會從來沒有訴求要全面廢除機慢車兩段式左轉，而是希望可以將兩段式左轉的告示牌撤掉，保留待轉格，同時也可以內側左轉，雙軌並行，讓機車騎士擁有選擇權。

他指出，現行待轉格已塞不下機車，尤其現在行車必須禮讓斑馬線上的行人，轉彎車輛、待轉機車常常堵在一起，若能適時分流，就也可以適時消解待轉格機車太多、阻礙行車的問題。

「全部都壓在同一邊，不是最好的方式！」台灣交通安全協會副理事長林志學也說，問題在於強制兩段式左轉，讓用路人沒得選，有些高齡者或單車族，車速較慢，適合兩段式左轉，但跟得上車流的機車，就沒必要到代轉格裡面待，內外車道切換反而危險。況且，代轉區已不夠用，時常會有機車滿到車道上，擋住對向、主線道視線，應該要開放機車騎士依照車速、車道位置自由選擇。

不過淡江大學運管系教授張勝雄認為，兩段式左轉看起來是限制機車騎士，但也可能是機車騎士的便利。像在北市中山北路很多路口限制左轉，但沒有禁止機車兩段式左轉，這時候機車就比汽車來得方便。

張勝雄說，目前法規並沒有限制每一處都必須兩段式左轉，通常都是三車道以上的寬路口才會強制，在小都市就能直接左轉。交通設計確實應該因地制宜，必須評估當地路口狀況、使用者騎車行為等。