民怨兩段式左轉 交部：不宜全廢

「內側車道禁行機車」及「兩段式左轉」規定，長期受到許多機車族詬病，有民眾在公共政策網路參與平台提案「廢除一般道路內側禁行機車、兩段式轉彎及考照制度改革」，累計逾五千人附議。對此，交通部昨正式回應，強調應給予地方因地制宜評估，不宜全面廢除禁行機車及機慢車兩段式左轉。另將持續檢討機車考照制度。

全台機車數量高達一四五四萬輛，每年事故件數居高不下，去年截至十月，有一五八六名機車騎士死於交通事故、卅四點五萬人次受傷。去年更有網紅發起網路投票，總計六點六萬人投票，其中高達六成贊成取消兩段式左轉。

近期也有民眾於公共政策網路參與平台提案指出，台灣道路應將畸形車種分流制度改為以車向分流為原則，實踐「左轉靠左，右轉靠右」，更符合用路人直覺的行駛方式，全面廢除內側禁行機車、兩段式轉彎的規則。

交通部表示，考量路口道路幾何及車流特性差異性，仍應給予地方道路主管機關，因地制宜評估規畫機車行駛車道及兩段式左轉管制措施，不宜全面廢除禁行機車及機慢車兩段式左轉規定。

交通部說，現行道路交通安全規則規定，機車行駛車道，首應依標誌或標線規定行駛，在無標誌或標線者，才能通則性規定行駛，而機車是否兩段式左轉為機車行駛車道安全配套，目前地方政府已有多個案例以標誌標線管理機車行駛內側車道及直接左轉。

交通部表示，去年已檢送「改善機車交通環境之原則及作法」給各縣市政府參考規畫，如在公車及其他大型車尖峰流量大（如大於每小時一七○輛），或考慮機車流量、外側車道寬度、路邊停車干擾等因素，可檢討第三車道開放機車行駛。

交通部說，公路局自二○一九年推動機車駕駛訓練計畫，補助及鼓勵民眾透過完整駕駛訓練後再申請考驗取得駕照，去年試辦機車道路安駕訓練，今年將持續推動辦理機車駕駛訓練制度計畫及道路訓練等措施，並針對法規新制、重要觀念適時檢討調整考驗內容，精進機車訓考制度。