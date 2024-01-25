歐美立法禁用ＰＦＡＳ食品容器 台灣快跟上

有「永久化學品」之稱的全氟及多氟烷基物質（ＰＦＡＳ），可長期存在環境中並在人體積累。環境部目前列管五種ＰＦＡＳ但並未禁用。台大環工所兼任助理教授劉銘龍指出，美、歐、日都相繼對食品、飲用水訂出ＰＦＡＳ限制容許值，３Ｍ等ＰＦＡＳ原料商及企業也紛紛宣布自主停用，台灣應急起直追。

荒野保護協會議題專員黃嘉瑩指出，丹麥是歐洲國家中第一個全面禁止ＰＦＡＳ的國家，二○二○年規範飲用水、食品包材等ＰＦＡＳ容許殘留量，禁止任何會接觸食物的包材不得含有ＰＦＡＳ物質；歐盟則在去年根據德國、荷蘭、挪威、丹麥與瑞典等五國的聯合提案，提出禁限用一萬多種ＰＦＡＳ，幾乎涵蓋所有ＰＦＡＳ化學物質，最快二○二五至二○二六年上路，顯示歐盟已將ＰＦＡＳ汙染視為極為嚴重的環境危機。

此外，黃嘉瑩也提到，美國二○二二年六月通過「防止食品容器受到ＰＦＡＳ危害」法案、去年三月針對六種ＰＦＡＳ提出飲用水標準草案，避免ＰＦＡＳ環境汙染進入飲用水；同年六月宣布「ＰＦＡＳ新用途之框架」，預計今年一月起禁止銷售任何含有ＰＦＡＳ食品包材。

劉銘龍表示，ＰＦＡＳ有致癌等健康風險，歐洲食品安全局認為對免疫系統的影響最關鍵，除了在二○二○年訂出人體每公斤每周的耐受量，歐盟今年進一步規範市售雞蛋、魚肉、甲殼貝類水產、牛羊禽類動物的肉品與內臟等食品的容許殘留量。

而國際相關企業也宣布棄用時間表，並積極尋找替代品，如美國３Ｍ公司二○二五年將停產ＰＦＡＳ，美國紡織品牌Gore Tex宣布二○二五年底前，絕大多數產品將棄用ＰＦＡＳ，並開發替代材料 。

劉銘龍認為，ＰＦＡＳ管制分工分散在環境部、衛福部與農業部等六個以上相關部會，行政院應出面整合研訂管制規範，且每年公布國家調查報告，政府也應鼓勵廠商自主揭露，如速食業的漢堡包裝紙或超市食品包裝，可經政府查驗認證後，給予「無ＰＦＡＳ」標章，鼓勵廠商優先選用替代材質，減少民眾生活暴露風險。