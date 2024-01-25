恐致癌！食品包材含PFAS 環團喊禁

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
全氟及多氟烷基物質（PFAS）運用範圍廣泛，包括速食店防油紙盒紙袋等，環團呼籲公告列管為毒性化學物質，並禁用於食品包裝用途。記者林澔一／攝影
全氟及多氟烷基物質（PFAS）運用範圍廣泛，包括速食店防油紙盒紙袋等，環團呼籲公告列管為毒性化學物質，並禁用於食品包裝用途。記者林澔一／攝影

全氟及多氟烷基物質（ＰＦＡＳ）在生活中被廣泛運用，因其穩定性高且難以分解、具生物累積性等特性，恐危害人體健康，環團呼籲，政府應比照歐盟提案，在二○二五年前將所有ＰＦＡＳ公告列管為毒性化學物質，並禁用於食品包裝、化妝品等非必要用途。

環團指出，ＰＦＡＳ從上世紀起就被廣泛用在各種消費性產品，飲用水、不沾鍋、裝油炸物的紙袋與紙盒，另外像是地毯、衣物、清潔劑、化妝品、消防泡沫、醫療用品、電子及半導體製程、塑膠製程等也都能見其存在。

PFAS是什麼？製表／胡瑞玲
PFAS是什麼？製表／胡瑞玲

根據全球性環保組織「國際汙染物消除網絡」（ＩＰＥＮ）於二○二二年的跨國調查計畫，總共檢測十七個國家、一一九個食品包材樣本，有六十四個品項驗出ＰＦＡＳ，測出率高達百分之五十四，而植纖餐盒測出濃度最高。

台灣有八個品項受驗，七項檢測出ＰＦＡＳ，其中五項還超出用來判斷是否刻意添加ＰＦＡＳ的「丹麥標準」。看守台灣協會研究員林奕均指出，這也凸顯台灣含ＰＦＡＳ的食品包材使用氾濫。

流行病學專家何美鄉醫師表示，ＰＦＡＳ會對健康產生影響，包含新陳代謝異常、孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症、造成幼兒對部分疫苗抗體反應降低、精子數目減少活動力較差、腎癌與睪丸癌等，恐提高人們在極凍天候下猝死機率，以及在新冠病毒侵襲下感染重症機率。

野薑花公民協會理事長陳雪梨說，目前市面上已有完全不含ＰＦＡＳ且無塑膠淋膜的防油紙盒與紙袋，盼政府就「已有替代品」原則，比照歐盟立法精神，全面禁用含ＰＦＡＳ包材。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，政府應基於預警原則，盡速在二○二五年前將所有ＰＦＡＳ公告列管為毒性化學物質，並禁用於非必要用途；另衛福部也應同步修訂「食品器具容器包裝安全衛生標準」，比照丹麥制定總有機氟含量限值。

環境部化學署綜合規畫組蕭寶桂強調，台灣已跟進聯合國斯德哥爾摩公約，逐步納入法規擴大對ＰＦＡＳ的禁用範圍；去年開始推動跨部會「ＰＦＡＳ管理行動計畫草案」，後續會綜整各部會及環團意見，研擬完成後陳報行政院。

化妝品 歐盟 丹麥

延伸閱讀

恐致癌、精子數減少、肝指數異常！ 台灣7食材包裝含PFAS 環團籲禁用

2期空汙防治斥資766億 環團批目標保守：南部人情何以堪？

恐致癌、精子數減少！ 台灣7食材包裝含PFAS 環團籲禁用

藍委擬修法解套核電廠延役 環團憂排擠綠電發展

相關新聞

恐致癌！食品包材含PFAS 環團喊禁

全氟及多氟烷基物質（ＰＦＡＳ）在生活中被廣泛運用，因其穩定性高且難以分解、具生物累積性等特性，恐危害人體健康，環團呼籲，...

台中流感高峰 30歲重症進加護病房

依疾管署預警，流感疫情及新冠肺炎將在過年前都會達到高峰，台中市衛生局昨天除呼籲民眾及早接種疫苗外，台中市共有19家急救責...

醫院評鑑結果 周五再開會

醫院評鑑結果有譜？衛福部次長王必勝表示，本周五將邀醫策會核心成員開會討論這次北部醫學中心評鑑最終結果，一定不會出現重新評...

歐美立法禁用ＰＦＡＳ食品容器 台灣快跟上

有「永久化學品」之稱的全氟及多氟烷基物質（ＰＦＡＳ），可長期存在環境中並在人體積累。環境部目前列管五種ＰＦＡＳ但並未禁用...

投766億 二期空汙防制納入臭氧

為提升我國空氣品質，環境部提出第二期空氣汙染防制方案（二○二四至二○二七年），預計投入七六六億元推動八大面向、卅七項精準...

民怨兩段式左轉 交部：不宜全廢

「內側車道禁行機車」及「兩段式左轉」規定，長期受到許多機車族詬病，有民眾在公共政策網路參與平台提案「廢除一般道路內側禁行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。