恐致癌！食品包材含PFAS 環團喊禁

全氟及多氟烷基物質（ＰＦＡＳ）在生活中被廣泛運用，因其穩定性高且難以分解、具生物累積性等特性，恐危害人體健康，環團呼籲，政府應比照歐盟提案，在二○二五年前將所有ＰＦＡＳ公告列管為毒性化學物質，並禁用於食品包裝、化妝品等非必要用途。

環團指出，ＰＦＡＳ從上世紀起就被廣泛用在各種消費性產品，飲用水、不沾鍋、裝油炸物的紙袋與紙盒，另外像是地毯、衣物、清潔劑、化妝品、消防泡沫、醫療用品、電子及半導體製程、塑膠製程等也都能見其存在。

PFAS是什麼？製表／胡瑞玲

根據全球性環保組織「國際汙染物消除網絡」（ＩＰＥＮ）於二○二二年的跨國調查計畫，總共檢測十七個國家、一一九個食品包材樣本，有六十四個品項驗出ＰＦＡＳ，測出率高達百分之五十四，而植纖餐盒測出濃度最高。

台灣有八個品項受驗，七項檢測出ＰＦＡＳ，其中五項還超出用來判斷是否刻意添加ＰＦＡＳ的「丹麥標準」。看守台灣協會研究員林奕均指出，這也凸顯台灣含ＰＦＡＳ的食品包材使用氾濫。

流行病學專家何美鄉醫師表示，ＰＦＡＳ會對健康產生影響，包含新陳代謝異常、孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症、造成幼兒對部分疫苗抗體反應降低、精子數目減少活動力較差、腎癌與睪丸癌等，恐提高人們在極凍天候下猝死機率，以及在新冠病毒侵襲下感染重症機率。

野薑花公民協會理事長陳雪梨說，目前市面上已有完全不含ＰＦＡＳ且無塑膠淋膜的防油紙盒與紙袋，盼政府就「已有替代品」原則，比照歐盟立法精神，全面禁用含ＰＦＡＳ包材。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，政府應基於預警原則，盡速在二○二五年前將所有ＰＦＡＳ公告列管為毒性化學物質，並禁用於非必要用途；另衛福部也應同步修訂「食品器具容器包裝安全衛生標準」，比照丹麥制定總有機氟含量限值。

環境部化學署綜合規畫組蕭寶桂強調，台灣已跟進聯合國斯德哥爾摩公約，逐步納入法規擴大對ＰＦＡＳ的禁用範圍；去年開始推動跨部會「ＰＦＡＳ管理行動計畫草案」，後續會綜整各部會及環團意見，研擬完成後陳報行政院。