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「亞洲換肝之父」陳肇隆18年灑下種子 上海仁濟成全球最大兒童肝臟移植中心

聯合報／ 記者魏忻忻／台北即時報導
亞洲換肝之父、高雄長庚榮譽院長陳肇隆（右）日前赴上海交通大學仁濟醫院，仁濟醫院院長夏強（左）與肝移植團隊向他報告成果。圖／高雄長庚提供
亞洲換肝之父、高雄長庚榮譽院長陳肇隆（右）日前赴上海交通大學仁濟醫院，仁濟醫院院長夏強（左）與肝移植團隊向他報告成果。圖／高雄長庚提供

亞洲換肝之父、高雄長庚榮譽院長陳肇隆日前赴上海交通大學仁濟醫院，由他一手協助創建的肝移植團隊向他報告成果。從2006年高雄長庚12人團隊帶著兩大箱醫療器材進行第一場示範手術，如今仁濟醫院已成為全球最大兒童肝臟移植中心，兒童肝移植數連續11年全球第一。陳肇隆18年前灑下的種子，如今長成大樹，挽救生命無數。

上海仁濟醫院肝臟移植中心於2004年建科，現任院長夏強於2006年前往高雄長庚醫院訪問，被陳肇隆施行的活體肝臟移植技術所震撼。同年10月，10月大的大陸娃娃劉明銳天生膽道閉鎖，必須換肝才能活命，夏強緊急跨海發出求救。台灣團隊在7天內整裝出發，歷時8個小時完成手術，陳肇隆的手術刀自此畫開大陸肝臟移植的序幕。

在上海第一次手術示範成功，陳肇隆最高興的是，小病人的狀況在術後一星期就有明顯改善；換肝時不滿周歲，上學後不但功課好，還成為賽跑選手。2014年陳肇隆在上海醫學會演講，劉明銳特地畫了張圖，從河南帶來，上面寫著「有愛就有力量，感恩陳爺爺」。

而劉小弟接受活體肝臟移植，這場没有網路直播，也沒有4K影像，保存在DVD中的手術影像，成為上海仁濟醫院移植團隊最珍貴的教材。

此後仁濟醫院完全複製高雄長庚的移植技術、團隊精神、治療標準，在2011年超越天津第一中心醫院，成為全大陸最大、最優中心；2017年起至COVID19疫情前，一年治療超過800例，成為全球最大的卓越肝臟移植中心；即使在COVID19疫情最嚴重、上海封控最嚴峻的2022年，都還有近500例案例。

師承陳肇隆，夏強將榮耀歸於師長，他於2017年受訪時指出，仁濟醫院換肝手術存活率遙遙領先歐、美、日、韓，以及大陸其他換肝醫院，但仍比不上陳肇隆團隊。

但夏強更是陳肇隆的得意門生。陳肇隆說，在活體肝臟移植方面，培育傳承、兩岸交流最成功的範例便是上海仁濟醫院。高雄長庚團隊應邀到上海三次，前兩次是12個人團隊做手術示範，第三次高長6個人，帶仁濟6個人完成手術，仁濟團隊的主要成員多是在高雄長庚接受培訓。

2018年，仁濟團隊爭取大陸國家大獎，邀請陳肇隆擔任提名人，並參與答辯。結果當天揭曉，仁濟團隊榮獲2018國家科學技術進步獎，夏強更於去年11月當選中國國家工程院院士。

陳肇隆於2007年成為中國國家工程院院士，師承他換肝技術的北京清華長庚醫院院長董家鴻，則於2017年當選中國國家工程院院士。陳肇隆、董家鴻和夏強，師生三人當選中國國家工程院院土的年齡都是57歲。

陳肇隆醫援海外的足跡遍及全球，2019年更獲得國際肝臓移植醫學會（ILTS）最高榮譽「終身成就獎」，這是全球肝臟移植領域最權威獎項，首位獲獎者是世界肝臟移植之父Thomas Starzl，Starzl也是帶陳肇隆投入肝移植領域的恩師，醫界譽為「神級人物同列」。

一位外科醫師終其一生或能拯救數百數千條性命，但如能不藏私地醫療傳承，拯救生命更難以計數。陳肇隆說，醫療是救人的學問，不應該藏私，台灣的醫療能有今天，也是因為過去有機會到美國、歐洲、日本學習，今天可以走出去幫助別人，或讓人來學習的，就應該毫無保留地回饋國際社會。夏強跟隨老師的腳步，也積極在大陸進行技術推廣，讓陳肇隆的長庚精神，更加枝繁葉茂。

大陸娃娃劉明銳2006年由高雄長庚榮譽院長陳肇隆為他進行活肝移植手術示範，換肝時不滿周歲，上學後不但功課好，還成為賽跑選手。2014年陳肇隆在上海醫學會演講，劉明銳特地畫了張圖，上面寫著「有愛就有力量，感恩陳爺爺」。圖／高雄長庚提供
大陸娃娃劉明銳2006年由高雄長庚榮譽院長陳肇隆為他進行活肝移植手術示範，換肝時不滿周歲，上學後不但功課好，還成為賽跑選手。2014年陳肇隆在上海醫學會演講，劉明銳特地畫了張圖，上面寫著「有愛就有力量，感恩陳爺爺」。圖／高雄長庚提供
2006年10月，10月大的大陸娃娃劉明銳天生膽道閉鎖，必須換肝才能活命，上海仁濟醫院緊急跨海求救，高雄長庚榮譽院長陳肇隆與團隊在7天內整裝出發，歷時8個小時完成手術，自此畫開大陸肝臟移植的序幕。圖／取自聯合晚報
2006年10月，10月大的大陸娃娃劉明銳天生膽道閉鎖，必須換肝才能活命，上海仁濟醫院緊急跨海求救，高雄長庚榮譽院長陳肇隆與團隊在7天內整裝出發，歷時8個小時完成手術，自此畫開大陸肝臟移植的序幕。圖／取自聯合晚報
高雄長庚榮譽院長陳肇隆（前排左二）與北京清華長庚醫院院長董家鴻（前排左三）、上海仁濟醫院院長夏強（前排左一）師生三人皆當選中國國家工程院院土。圖／陳肇隆提供
高雄長庚榮譽院長陳肇隆（前排左二）與北京清華長庚醫院院長董家鴻（前排左三）、上海仁濟醫院院長夏強（前排左一）師生三人皆當選中國國家工程院院土。圖／陳肇隆提供
2006年10月，10月大的大陸娃娃劉明銳天生膽道閉鎖，由高雄長庚榮譽院長陳肇隆為他進行活肝移植手術示範，狀況在術後一星期就明顯改善。圖／高雄長庚提供
2006年10月，10月大的大陸娃娃劉明銳天生膽道閉鎖，由高雄長庚榮譽院長陳肇隆為他進行活肝移植手術示範，狀況在術後一星期就明顯改善。圖／高雄長庚提供

手術 長庚

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