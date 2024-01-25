2024龍年藏家必收！知名拍賣官暨收藏家陸潔民眼中的絕世逸品——「杜藏．龍騰雲萃」

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迎接2024甲辰龍年到來，臺灣菸酒公司特別限量釋出市售標示年份最老甕藏陳高——「杜藏35年陳高．龍騰雲萃」，成為市場上不可多得的酒齡最長陳高，酒精度52%，容量:0.95L，全球限量999瓶，建議售價88,888元，甫發行便受到國內外藏家高度矚目。國內知名拍賣官暨收藏家陸潔民，更罕見地給予該酒款「每年將有20％至30%增值空間」的高度評價，建議藏家一次買3瓶。

首席拍賣官陸潔民建議藏家，「杜藏35年陳高．龍騰雲萃」最好一次買3瓶。 圖／記者沈昱嘉 攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

事實上，稀有陳年高粱的價值，在近幾年水漲船高，屢屢成為收藏家眼中的投資新標的。知名拍賣官暨藝術品收藏家陸潔民指出，藝術品與酒品收藏，其實有異曲同工之妙。「收藏古代瓷器，我們講究的是『真』、『精』、『稀』，收藏酒品也一樣。」陸潔民表示：「『真』，代表所收藏的酒品要是對的；『精』，表示所收藏的酒品必須是好的；『稀』的意思是『稀有』，所收藏的酒品必須是珍稀酒款。」

陸潔民表示，每一滴酒液都在酒甕中熟成35年以上的「杜藏35年陳高．龍騰雲萃」，是市場上不可多得的酒齡最長甕藏珍稀陳高。 圖／記者沈昱嘉 攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「杜藏35年陳高．龍騰雲萃」酒款的珍稀之處，不僅在於超高年份，而是它本身便彷彿是一顆時空膠囊，其中酒液來自有「台灣第一甕」美名的台酒嘉義酒廠舊廠時期所生產的高粱酒，堅持全程傳統固態醱酵、三蒸三釀，在陶甕酒窖中臻藏工藝精華，每一滴酒液都沈潛等待了35年，絕對是無法複製的絕版珍釀。

收藏家陸潔民，相當看好「杜藏35年陳高．龍騰雲萃」的增值潛力。 圖／記者沈昱嘉 攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

用『真』、『精』、『稀』這三個標準來檢視「杜藏35年陳高．龍騰雲萃」，增值實力再明確不過。「首先，它是真正來自台酒嘉義酒廠舊廠時期的高粱；再者，它是經歷了35年甕藏的陳高，絕對達到『精』的水準；最後，它全球限量發行999瓶，確實是不可多得的珍稀酒品。」陸潔民同時指出：「不止酒體珍稀，手工打造的金龍造型瓷瓶，也是藝術品。光是酒器的價值，便至少達到2000元美金以上；再裝入市售年份最老甕藏35年陳高，增值後勢可期。估計限量999瓶發行終了之後，未來可以預期每年將有20%至30%的上漲空間。」

「杜藏35年陳高．龍騰雲萃」全球限量999組，搭配發行純金999金牌，每組皆有流水編號。 圖／台灣菸酒公司 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

而裝盛「杜藏35年陳高．龍騰雲萃」的金龍造型瓷瓶，本身就是一件值得收藏的藝術品。酒器運用全瓷且高難度手工打造的S型曲線工藝，精緻的「龍咬珠」造型設計，除祈願2024金龍年風調雨順、生生不息外，亦比喻藏家在風雲變幻之際，所展現出的出類拔萃、不同凡俗氣度。金龍造型瓷瓶在1,300度高溫一體成型燒製下，材質較一般陶器更加緻密，大幅改善了蒸發失酒的可能性，更有利於藏家長期珍藏。

陸潔民肯定「龍咬珠」的精緻設計與工藝表現，祈願2024金龍年風調雨順、生生不息。 圖／記者沈昱嘉 攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「尤其『龍咬珠』的設計，除了寓意吉祥，密合度也高；這對老酒收藏來說非常重要，必須要考慮到30、50年之後一樣不裂、不發黃、不漏氣，更是極致工藝的展現。」陸潔民分享，藝術品收藏有五大關鍵——碰得到、看得懂、買得起、藏得住、賣得掉；疫情之後，這五大關鍵又升級至「2.0」版——碰得對、看得透、買得好、藏得樂、賣得妙。

「杜藏35年陳高．龍騰雲萃」金龍造型瓷瓶經高溫1,300度一體成型燒製，附有專屬木製展示架。 圖／台灣菸酒公司 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「光是『碰得到』還不夠，因為你碰到的可能是假的，還必須『碰得對』；光是『看得懂』還不夠，還要『看得透』，要看透所心儀的物件未來在市場上的表現。『看得透』之後還要『買得好』，用好的價格入手。」陸潔民表示：「入手之後，更要『藏得樂』。好比把『杜藏35年陳高．龍騰雲萃』放在箱子裡是『藏得住』，但是將它陳列出來，讓這一件作品點亮主人的品味與財富，就是『藏得樂』。最後不僅要『賣得掉』，更要『賣得妙』，比如30年後用數十倍的價錢賣掉，就是『賣得妙』。」

「0.95L杜藏35年陳高．龍騰雲萃」酒精度52%，全球限量999瓶，建議售價88,888元，台酒全台酒廠、啤酒廠訂購中。 圖／台灣菸酒公司 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

面對「杜藏35年陳高．龍騰雲萃」此等可遇不可求的夢幻逸品，陸潔民給藏家的建議是直接一次買3瓶，待價格上漲至一個程度，先賣掉一瓶，把成本拿回來；價格又翻了幾番之後，再賣掉一瓶，追求更大的收益。那還有一瓶呢？陸潔民笑著說：「最後一瓶就不賣了，留在家裡傳家！」

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