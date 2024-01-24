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吃魚油、紅麴能降膽固醇？病人寧吃保健食品不服藥 台大醫搖頭破迷思

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫師指出，民眾常誤信坊間迷思，認為吃魚油、紅麴等保健食品就能降低血脂，卻反而忽略標準治療，呼籲民眾遵從醫囑，定期服藥，圖左起為亞東醫院心臟血管醫學中心主任吳彥雯、台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長劉言彬、台大醫院心血管中心主任高憲立。記者林琮恩／攝影
台大醫師指出，民眾常誤信坊間迷思，認為吃魚油、紅麴等保健食品就能降低血脂，卻反而忽略標準治療，呼籲民眾遵從醫囑，定期服藥，圖左起為亞東醫院心臟血管醫學中心主任吳彥雯、台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長劉言彬、台大醫院心血管中心主任高憲立。記者林琮恩／攝影

三高患者罹患心血管疾病風險是一般人的1.43至1.78倍。衛福部國健署調查，18歲以上台灣民眾，高血脂比率高達26%，且高風險患者血脂控制達標率僅約兩成。醫師指出，民眾常誤信坊間迷思，認為吃魚油、紅麴等保健食品就能降低血脂，反而忽略標準治療，呼籲民眾遵從醫囑，定期服藥。

台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長劉言彬指出，三高當中特別值得關注的是「高血脂」，由於其症狀不明顯，且難以自我量測，造成疾病防治困難。

台大醫院心血管中心主任高憲立表示，低密度膽固醇（LDL-C）數值是心血管疾病的主要危險因素，隨著飲食西化及生活型態改變，愈來愈多人面臨膽固醇過高，也增加血管阻塞、中風及心肌梗塞等風險。

高憲立指出，LDL-C治療指引上，目前國際間有多套指引，台灣已與國際接軌，將高風險患者的治療目標設定為低於55mg/dL，並且愈低愈好，不必設有下限，但國內民眾有迷思，認為用藥控制血脂會加重失智、腦中風等風險，轉而使用沒有科學實證的保健食品。

高憲立表示，臨床上曾遇到患者表示不要領藥，後來發現該名患者是誤信坊間謠言，服用保健食品；在此風潮下，台灣病人血脂控制愈來愈差，根據研究，即使接受藥物治療，台灣心血管患者中近五成仍高於100mg/dL，而高風險患者的控制達標（55mg/dL）比率僅22%。

部分病人遵從醫囑服藥，但血脂數值卻仍難控制。高憲立表示，此現象恐與患者基因相關，若定期服藥，卻仍難控制病情的民眾，也能使用新型的注射針劑，幫助控制血脂數值。

亞東醫院心臟血管醫學中心主任吳彥雯則分享，亞東醫院利用資訊系統自動提示，顯著增加急性冠心症病患LDL-C達標率，醫院透過強化影音衛教、舉行病友團體與社區講座、以及跨團隊整合衛教等多管齊下措施後，其急性冠心症及高風險慢性冠心病者血脂控制達標率才有所提升。

患者 保健食品 心血管疾病 膽固醇

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