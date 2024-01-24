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嫩嬰公托猝死 醫曝嬰幼兒防疫「3原因」不需戴口罩：根本沒效果

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新北市一名11個月男嬰，口鼻疑似被浸濕口罩悶住窒息，送醫不治。記者曾伯愷／攝影
新北市一名11個月男嬰，口鼻疑似被浸濕口罩悶住窒息，送醫不治。記者曾伯愷／攝影

新北市新莊區一名11個月幼兒，本月22日上午在一間公托休息時，疑似被浸濕口罩悶住口鼻窒息，最後送醫不治，幼兒家長指出，整起事件為公托中心要求嬰幼兒戴口罩所致。基層醫療院所協會理事長、小兒科醫師林應然說，一歲左右嬰幼兒戴口罩防病毒或細菌感染，根本沒有效果，幫助不大，主要原因有三：

一、六個月以下嬰兒多是躺在嬰兒床上，較不會與其他幼童接觸，不太需要戴口罩；一歲左右幼兒會跑來跑去、東摸西摸，也會拉扯口罩，口罩根本戴不住，即使戴了也沒有效果。

二、嬰幼兒臉很小，許多口罩都戴不住、戴不緊，病毒、細菌仍有很大的機會，從縫隙侵入，沒有一定要戴口罩。

三、常接觸嬰幼兒的是家長或托育中心照顧員，如果要讓嬰幼兒遠離病毒、細菌，最重要的是，家長、照護員要勤洗手、戴口罩、接種流感及新冠疫苗，才能讓嬰幼兒遠離感染。

台大兒童醫院小兒科主治醫師李秉穎則說，嬰幼兒最常見的猝死是趴睡，戴口罩被浸濕後，是不是真的會引發窒息死亡，相關案情應由檢調單位釐清，而衛福部疾管署未要求托嬰中心強制戴口罩。

李秉穎 嬰兒 口罩

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