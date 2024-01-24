小朋友被口罩悶死「相當罕見」 黃立民：防疫以保持距離為主

新北市新莊區一名11個月男嬰，本月22日上午在公托休息時，疑似被浸濕口罩悶住口鼻窒息送醫不治。小兒感染科醫師表示，小朋友被口罩悶死的狀況相當罕見，確切情形還是要等相驗結果，確認是否先前有感染其他疾病。國健署也提醒，嬰兒睡姿「五不」，降低寶寶、嬰兒猝死或窒息死亡的風險。

11個月大李姓男嬰，本月22日上午8時左右，由李父抱著進入新北市新莊區昌平路一間公共托嬰中心，並由曾姓照顧員安置在嬰兒車內。當天上午8時14分左右，李嬰戴著口罩開始趴臥休息，16分鐘後曾姓照顧員發現李嬰面朝下一動也不動，發現李嬰已滿臉淚水、口罩浸濕，已無呼吸心跳，趕緊通報救護人員到場協助送醫急救，昨晚病況惡化，家屬忍痛放棄治療拔管。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，小朋友戴口罩防疫，大多不服貼，防疫效果不佳，因此不建議五歲以下的孩童戴口罩，建議與其他人接觸、講話時配戴即可，睡覺時可以不用戴。

國健署婦幼健康組表示，根據衛福部105至109年統計資料顯示，嬰兒猝死症候群是嬰兒前十大死因之一，因此提供「五招安心睡」，給家長參考，並引述醫學會建議「一歲以下的嬰兒，每次睡眠都應該仰睡。」

國健署建議「五招安心睡」：

第一招「不趴睡」：正確姿勢是「仰睡」，側睡因容易翻身成趴睡亦不建議，另切勿讓嬰兒趴睡在父母或照顧者身上。 第二招「不用枕」：一歲以下嬰兒不需使用任何枕頭，坊間流傳的塑頭形枕頭及增高墊，反而可能提高窒息風險。 第三招「不同床」：遵守「同室不同床」原則，勿讓嬰兒與主要照顧者或兄弟姊妹睡在同一張床。 第四招「不悶熱」：保持通風，保暖可使用睡袋型睡衣，或以包巾包裹孩子，並切記要將手臂露出，避免蓋住臉部。 第五招「不鬆軟」：睡眠區域不宜有任何鬆軟物，如枕頭、棉被、毯子、填充玩偶，床墊應平滑堅實，不建議使用防撞護墊及記憶海綿床墊。