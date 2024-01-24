寒流持續發威！北台灣回暖再等等 高溫爬升慢仍只有「1字頭」

中央氣象署表示，今晚持續受寒流影響，到明天清晨感受還是偏冷，不過白天寒流減弱，各地將逐漸回溫，但北台灣預計還會再冷幾天，到周日前高溫都低於廿度，中南部周末前為廿至廿六度，但要留意日夜溫差，未來一周不會再有冷空氣影響。

氣象署預報員陳伊秀表示，今晚持續受寒流影響，到明天清晨感受還是偏冷，且水氣逐漸轉乾，受輻射冷卻效應，清晨高雄以北、宜蘭及花蓮約八至十度，屏東、台東約十一至十四度，白天高溫回升，但趨勢緩慢，北部、宜蘭及花蓮高溫約十五至十八度，其他地區廿至廿三度。此外，東半部及基隆北海岸有局部短暫雨，大台北山區有零星雨，其他地區為多雲到晴。

陳伊秀指出，周五、周六，基隆北海岸、東半部及大台北山區有零星雨，清晨受輻射冷卻仍偏冷，尤其周五清晨，高雄以北，局部約十度至十一度，其他地區十一到十三度，周六清晨剩新竹、苗栗有十度以下低溫，高雄以北約十一到十三度，日夜溫差大。

她也說，周日到下周三，水氣增多，主要以迎風面為主，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部山區也有零星雨。