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夫妻接連罹「癌王」！餐桌1習慣害慘他們 醫揭秘「排便3警訊」能救命

聯合新聞網／ 綜合報導
外科醫師提醒，大腸直腸癌發生率除了與「餐桌習慣」息息相關，排便時的「3個警訊」也需要留意。 情境示意圖。圖／Ingimage
外科醫師提醒，大腸直腸癌發生率除了與「餐桌習慣」息息相關，排便時的「3個警訊」也需要留意。 情境示意圖。圖／Ingimage

根據國健署公布統計數據，10大癌症大洗牌，肺癌躍升為發生人數最高的癌症，大腸直腸癌則位居第2。不過作為曾連15年居於首位的癌王，大腸直腸癌仍不容小覷。大陸杭州就有對老夫婦不明原因先後罹患腸癌，因而納悶：「難道癌症也會傳染嗎？」針對罕見情況，外科醫解釋，罹癌背後其實和老夫婦「1餐桌習慣」息息相關，並提醒，大腸直腸癌是「最好預防」的，但多數人都忽略了排便的這3個警訊。

根據陸媒「杭州網」報導，老夫婦晚年在家中帶孫子，73歲的妻子表示，原先就有痔瘡、便祕、排便出血且不規律的症狀，「以為工作久坐落下病根，就沒有放在心上」，病況卻從2022年6月起突然加重，腹痛、腹脹多月，幾乎排不出糞便，終於忍不住做了檢查，結果竟是罹患大腸直腸癌。而78歲的丈夫在一年後，也緊接著確診為結腸癌，夫妻一前一後都罹患腸癌，讓他們納悶「難道癌症也會傳染嗎？」

對此，浙江大學醫學院附屬第一醫院結直腸外科副主任劉凡隆解釋，「夫妻腸癌」的狀況並非首次出現，也與遺傳或傳染無關，問題多出在不良習慣，夫妻磨合多年後，生活習性往往越來越像，「當其中一方有可能致癌的不良習慣時，便容易影響另一方」，才有了「癌症好像會傳染」的錯覺。此說法並不代表雙方定會一起罹癌，而是提醒患者要重新檢視生活方式。

在進一步了解老夫婦的生活習慣後，劉凡隆也發現，導致他們雙雙罹癌的元兇，與長年的「餐桌習慣」息息相關，老夫妻性格節儉，經常將隔夜菜與新菜炒在一起，平時喜歡吃醃肉、醬鴨、滷鴨、鹹魚等重口味菜色，老翁每晚更要喝上土燒酒才能入睡。

劉凡隆指出，隔夜菜、醃菜醃肉、油炸加工食品、過量飲酒都是誘發大腸直腸癌的高危險因子，他強調，尤其隔夜菜和醃菜中的「亞硝酸鹽」含量較高，會在口腔、胃和腸道中與「胺」結合為「亞硝胺」，「這種1級致癌物有誘發食道癌、胃癌、腸癌的高度風險」。

劉凡隆表示，大腸直腸癌最大的特點是病程發展較長，從腸道內的小肉芽變為大腸直腸癌，往往需要5年以上時間，「它是最好預防的傻子癌」，但多數患者經常等腹痛、消化道出血（血便）、消瘦、腹瀉、腫塊、排便習慣改變的症狀加重，甚至是腸阻塞後才就診，這時患者多已處於癌症中晚期，甚至錯失最佳手術時機。

至於如何預防大腸直腸癌，劉凡隆提醒，留意排便時的3個警訊「真的能救命」，並呼籲，年齡超過40歲或高風險族群（有家族史、飲食、作息不規律、長期壓力大、熬夜）每3-5年就要做1次腸胃鏡檢查，「這是大腸直腸癌篩檢的黃金標準。」

排便時的3個警訊

1. 糞便狀態改變：例如糞便形態異常、便中帶血。

2. 陣發性腹痛、腹部腫塊：早期疼痛可能不明顯或僅隱痛，後期會漸進式加重。

3. 排便習慣改變：例如次數增減。

生活習慣 癌症 隔夜菜 罹癌 大腸直腸癌 手術

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