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2期空汙防治斥資766億 環團批目標保守：南部人情何以堪？

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部第2期空汙防治方案聚焦中南部空汙防治，地球公民基金會執行長王敏玲表示，第2期方案南部PM2.5年均值仍落後太多。圖為林園石化工業區。聯合報系資料
環境部第2期空汙防治方案聚焦中南部空汙防治，地球公民基金會執行長王敏玲表示，第2期方案南部PM2.5年均值仍落後太多。圖為林園石化工業區。聯合報系資料

為持續提升我國空氣品質環境部提出第二期空氣汙染防治方案（2024至2027年）並於去年經行政院核定，透過跨部會整合量能，預計投入766億元推動8大面向37項精準減量措施。環團雖肯定整合跨部會量能及納入臭氧改善，但仍認為目標訂定太過保守，面對高汙染、高碳排、高廢氣物產業，政府應盡快將其轉型，甚至訂出逐步淘汰機制。

環境部自2020年起實施第1期空汙防治方案，著重傳統固定及移動汙染源，如國營事業、鍋爐、老舊車輛等管末排放改善措施，為進一步改善我國空品提出2期空汙防治方案，環境部將投入79億元，除持續加嚴排放標準、降低工廠及車輛汙染排放外，還將補助電動公車、增設充電樁及優化電動公車路網。

環境部大氣司長張順欽指出，2期空汙防治方案目標設定細懸浮微粒（PM2.5）2027年全國改善至13微克／立方公尺、中南部15微克／立方公尺，以及臭氧（O3）8小時紅色警示站日較2019年改善80％；這也包含加嚴汙染管制，減少VOC、氮氧化物。

經濟部規畫投入約18億用於工業輔導改善、電動物流車及電動機車能源補充設施；交通部及農委會等部會預計投入19億餘綠色運輸及改善河川揚塵；另台電、中油、中鋼、中華郵政等國營及政府轉投資事業，也規畫投入650億分別進行製程改善、提升防治設備效率、郵務車電動化。

地球公民基金會執行長王敏玲表示，肯定2期空汙防治方案整合9大部會量能，畢竟空汙不僅是環境部的問題，另也認為納入臭氧8小時紅色警示站日改善極為重要，考量臭氧與PM2.5兩者有關聯性，須同步改善；但她也指出，2期空汙防治方案目標訂定太過保守，對於政府無法大刀闊斧改善感到十分遺憾。

王敏玲說，早在2012年就訂定中南部PM2.5濃度為15微克／立方公尺，如今卻須等到2027年才能達標，「當年出生的小孩都已經15歲了，然後面對的空汙品質仍低於全國13微克／立方公尺的標準」，讓南部人情何以堪。

王敏玲進一步指出，經濟部投入18億卻僅工業輔導等措施，而台電、中油、中鋼雖也將投入650億，但是做製程改善，然而中南部高汙染、高碳排產業太多，機組、製程改善一定有幫助，但幅度有限，若要根本解決空汙問題，政府應積極進行高碳排高汙染產業轉型，如限縮產業規模，尤其中鋼除製造空汙，還會產生大量廢棄物，各地團環都曾揭露不該被隨意棄置的廢爐渣，若產業無法轉型，政府應考慮訂定逐步淘汰機制。

環境部 PM2.5 空氣品質 空氣汙染

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