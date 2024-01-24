5旬婦罹巴金森無法自理 三總DBS後重拾打毛衣興趣

巴金森氏症是好發於長者身上的退化性神經疾病，隨著病況惡化，會逐漸喪失生活自理能力，第一線治療的藥物副作用也常讓患者受不了，在照護上相當困難。三軍總醫院今公布最新醫治個案，透過腦深部電極刺激術（DBS），改善57歲龐小姐的巴金森氏症，本來需要他人照護現在已可自理生活，甚至可以下廚、織毛衣，重拾生活品質。

腦深部電極刺激術是目前有效治療巴金森氏病手術方式之一。三軍總醫院神經外科醫師曾冠穎表示，DBS可舒緩巴金森氏症患者所產生的動作暹緩、失調、肌肉僵硬或顫抖之症狀，亦可明顯降低上述藥物產生動作失能之副作用，也是非常複雜及精細的一種手術。

曾冠穎說，在術中，病患可於清醒狀態中與醫師做雙向的溝通，及時對植入電極位置做再三的確認。由於病人全程清醒，我們可以在放置電極後直接施予測試及治療。術後，大部份患者的復原速度很快，且在治療調節刺激器的參數期間幾乎都不會有不適感出現。一周後病患即可出院，並回到正常生活，口服藥物也大幅減少，只需定期回診讓醫師調整刺激器的參數。

今年57歲龐小姐表示，她在53歲那年確診巴金森氏症，剛開始手指動不了、上廁所得要家人牽，而手術要開腦，兒子擔心風險過大幾度阻止，但她還是想要賭一次，最後手術相當成功，目前生活已可以自理，甚至可以煮飯、打圍巾、織毛衣都沒問題。

曾冠穎指出，巴金森氏症第一線治療還是口服藥物為主，而要透過健保管道進行DBS手術得發病5年以上，經評估藥物治療一年以上無反應，或長期服用有嚴重副作用而無法繼續服藥者才能進行手術。

曾冠穎說，藥物治療是以增加腦內多巴胺或是改善巴金森症狀的藥物為主，但隨著病情的進展，藥物會引起一些行動不良的副作用如異動症。以及左旋多巴胺經長時間服用後，並不再具有最初時的療效，此時便應考慮手術治療。